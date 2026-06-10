Premios Max en el Teatro Romano de Mérida: ¿Quien pagó realmente la función? (II)

Y, en medio de las consideraciones ayer, surge otra cuestión llamativa: la concesión del Premio Max de Honor a Jesús Cimarro. La decisión también ha suscitado comentarios, especialmente por coincidir con la celebración de la gala en el mismo espacio cuya programación dirige desde hace quince años. Una circunstancia que, como mínimo, invita a la reflexión.

La elección resulta aún más discutible para quienes recuerdan la trayectoria de Martínez Mediero, próximo a cumplir noventa años. Dramaturgo comprometido, perteneciente a aquella generación de autores reconocidos y, al mismo tiempo, relegados durante los años de la censura franquista, Martínez Mediero desempeñó además un papel fundamental en la fundación del verdadero Festival de Mérida surgido en los años ochenta.

Cedido

No deja de ser significativo que varias de sus obras alcanzaran reconocimiento internacional en aquellos años, con estrenos en Nueva York y en San Juan de Puerto Rico. Puedo dar fe de ello personalmente, pues entonces ejercía como articulista y crítico teatral en “El Nuevo Día”, el diario de mayor difusión de la isla. Tuve ocasión de realizar un amplio reportaje y una crítica sobre el éxito de su obra “El bebé furioso” el 28 de agosto de 1975, experiencia que me permitió comprobar de primera mano la acogida y el interés que despertaba su teatro fuera de España.

En sus reflexiones y críticas sobre los Premios Max, Martínez Mediero afirmaba también que «lo que más le apena es que se haga el ridículo a su costa» y denunciaba «el odio y el olvido» que, a su juicio, han acompañado buena parte de su trayectoria. Quizá se trate de palabras nacidas de la decepción. Quizá no. Pero la pregunta permanece: ¿no habría tenido sentido que una gala organizada por una sociedad de autores y celebrada en Extremadura reconociera mejor que a Cimarro a uno de los dramaturgos extremeños más relevantes de su historia?

Plantear esta cuestión no supone negar méritos profesionales a Cimarro. Sin embargo, sí resulta legítimo preguntarse si concurrían circunstancias excepcionales que justificaran, precisamente en este momento y en este contexto, la concesión del Premio Max de Honor.

Durante su etapa al frente del Festival se han coproducido más de un centenar de espectáculos —122, según mi propio recuento—, sin que ninguno haya obtenido un Premio Max de especial relevancia. A ello se suman las controversias que, en distintos momentos, han acompañado determinados aspectos de su gestión, señalada por una orientación más comercial que cultural, así como las críticas que suscitaron en su día su elección a dedo y los desaparecidos Premios Ceres, cuyo elevado coste en un contexto de dificultades económicas y cuya discutida repercusión pública fueron ampliamente cuestionados.

Reciprocidad

La impresión que queda es que este galardón llegaba en un momento particularmente oportuno. De ahí que interprete su concesión bajo la sospecha de una cierta reciprocidad institucional: facilitar el uso de un espacio tan emblemático como el Teatro Romano y, a cambio, otorgar un premio honorífico a quien dirige su programación. No afirmo que tal circunstancia haya existido, pero sí que esa percepción existe y que las instituciones públicas deberían ser especialmente cuidadosas para evitar cualquier apariencia de trato de favor o de coincidencia de intereses.

Porque la transparencia no solo sirve para disipar dudas. También protege el prestigio de quienes reciben los reconocimientos, fortalece la credibilidad de quienes los conceden y evita que cualquier decisión quede envuelta en sospechas innecesarias. Muchos extremeños pueden tener la sensación de que, al igual que ocurrió en su día con los Premios Ceres, se les ha presentado una operación cuya rentabilidad cultural y social para la región no resulta del todo evidente. Y esa percepción, acertada o no, merece ser respondida con datos, explicaciones y transparencia.

Al final, la gala pasó. Los focos se apagaron. Los galardones ya tienen dueño. Lo que todavía no está tan claro es quién pagó realmente la función.