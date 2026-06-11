Juan de Mena Colino toma posesión como nuevo fiscal jefe del Área de Mérida

La Sala del Jurado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, ha acogido este jueves el acto de toma de posesión de Juan de Mena Colino como nuevo fiscal jefe del Área de Mérida. El nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de mayo, mediante real decreto, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, vista la formulada por la fiscal general del Estado, reunido el Consejo Fiscal y previa deliberación del Consejo de Ministros.

De Mena Colino llega al cargo tras una trayectoria estrechamente vinculada a Extremadura. Ingresó en la carrera fiscal en el año 2008 y, desde 2017, ejercía como fiscal decano de la sección territorial de Villanueva de la Serena de la Fiscalía Provincial de Badajoz. Además, es fiscal especialista en siniestralidad laboral, medio ambiente y urbanismo, así como en discapacidad y mayores.

Sustituye a Ortega Silva

Cabe indicar que el nuevo fiscal sustituye en el cargo a Francisco Ortega Silva, cuyo nombramiento se produjo a finales de 2022. Según ha informado el ayuntamiento emeritense a través de sus redes sociales, el acto celebrado en la capital extremeña ha contado con la asistencia de numerosas autoridades civiles, militares y judiciales.

Entre los asistentes ha estado el portavoz municipal, Julio César Fuster, quien ha trasladado al nuevo fiscal jefe "sus mejores deseos" en esta etapa al frente de una responsabilidad clave para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Por último, desde el consistorio han aprovechado para reiterar su disposición a mantener la colaboración institucional con la Fiscalía en favor del "interés general, el Estado de Derecho y el servicio público a la ciudadanía".