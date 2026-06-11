De Mérida a Mérida tras 2.300 kilómetros: Manuel Calderón culmina la Vuelta a Extremadura Caminando

El senderista extremeño Manuel Calderón ha llegado este jueves a Mérida tras completar los más de 2.300 kilómetros de la Vuelta a Extremadura Caminando, un proyecto que partió de la capital extremeña el pasado 1 de marzo y que ha concluido en la fecha prevista después de 100 etapas por la región.

La iniciativa, diseñada por el propio Calderón, nació con el objetivo de poner en valor Extremadura, fomentar el turismo sostenible y ofrecer nuevos itinerarios a los amantes del senderismo. El recorrido ha atravesado la comunidad de centro a sur y después hacia el norte, con la intención de dar visibilidad también a zonas rurales y menos transitadas.

Calderón ha sido recibido a las puertas del ayuntamiento por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien le ha felicitado por «este logro» y por lo que supone situar a la capital extremeña como punto de salida y llegada de una ruta que aspira a consolidarse en el mapa senderista de la comunidad.

Homologación

El regidor municipal ha asegurado que el consistorio emeritense seguirá colaborando para que este reto alcance su objetivo final, que pasa por el reconocimiento oficial del trazado y por la promoción necesaria para que otras personas se animen a realizarlo. El senderista quiere que, con la colaboración de las instituciones y de la Federación Extremeña de Montaña, pueda homologarse como el primer camino GR de gran recorrido en Extremadura y como una ruta pionera de estas características a nivel nacional.

Calderón ha explicado que el recorrido «ha sido fantástico» y ha señalado que, cuando un proyecto «adquiere vida propia», supone una suerte poder adaptarse a él «con fuerza y vitalidad». También ha destacado que no se ha sentido solo durante el camino, ya que ha estado acompañado por personas que le han transmitido historias de crecimiento y superación. Esos testimonios formarán parte de un próximo libro en el que recogerá algunas de las experiencias vividas durante la ruta, con la intención de que sirvan de inspiración a la ciudadanía.

La Vuelta a Extremadura Caminando nació además con un enfoque inclusivo, solidario y cultural. En su presentación se anunció la participación de escolares, personas mayores o con movilidad reducida en distintos tramos, así como colaboraciones con entidades sociales. Asimismo, se planteó un intercambio simbólico entre municipios mediante un «regalo itinerante» y el sellado de una credencial vinculada al recorrido.

En este sentido, Calderón ha aprovechado para animar a la ciudadanía a perseguir «sus verdaderos sueños», al tiempo que ha defendido que el camino va proporcionando apoyos y aprendizajes a medida que se avanza. Finalmente, el senderista ha anunciado que próximamente hará público el recorrido completo.