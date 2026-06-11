Seguridad vial
Mérida recuerda las normas para usar patinetes eléctricos tras detectar incidentes cada semana
La Policía Local forma a sus agentes sobre la normativa de los VMP y recuerda que no pueden circular por aceras ni zonas peatonales
Los patinetes eléctricos ya forman parte del tráfico diario de Mérida, pero su uso sigue generando dudas, infracciones e incidentes en las calles. La Policía Local detecta situaciones de riesgo cada semana y ha reforzado la formación de sus agentes sobre la normativa que regula estos vehículos de movilidad personal.
La Jefatura de Policía Local ha celebrado este jueves un curso específico sobre VMP, una categoría en la que se incluyen patinetes eléctricos, segways, bicicletas eléctricas y otros medios similares. Según ha informado el ayuntamiento, se trata de una formación "necesaria" porque estos vehículos cuentan con una normativa propia que "no siempre es bien conocida" por los usuarios.
Las normas
El objetivo es que los agentes dispongan de criterios claros para informar, prevenir y actuar ante comportamientos indebidos. El consistorio recuerda que los VMP no pueden circular por aceras ni zonas peatonales. Deben hacerlo por el carril bici y, si no existe, por la calzada.
También están obligados a respetar los límites de velocidad establecidos en cada vía y tienen prohibido circular por autopistas, autovías y vías interurbanas. Además, el uso de casco es obligatorio para los menores de 16 años, además de "muy recomendable" para el resto de usuarios.
La normativa establece también que los vehículos que superen los 25 kilómetros por hora deben estar registrados y que la persona que los conduzca debe tener más de 15 años. Del mismo modo, circular bajo los efectos del alcohol o las drogas está sancionado igual que en el caso de un vehículo a motor.
Desde la Policía Local se insiste en que la mayoría de los incidentes relacionados con estos vehículos podrían evitarse con un uso responsable y un mejor conocimiento de las normas. La formación busca, por tanto, reforzar la prevención y mejorar la convivencia entre peatones, usuarios de VMP y conductores en las calles de la ciudad.
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