La norma que deja fuera a Pablo López del Teatro Romano de Mérida también afecta a Sanguijuelas del Guadiana

La cláusula de exclusividad que ha dejado a Pablo López sin concierto en el Teatro Romano de Mérida también alcanza a Sanguijuelas del Guadiana. El grupo extremeño tenía anunciada una actuación para el próximo 8 de septiembre, Día de Extremadura, en el monumento emeritense, pero antes pasará por la Alcazaba de Badajoz, donde ha agotado las entradas para las conciertos de los días 24 y 25 de julio.

La normativa del Consorcio de la Ciudad Monumental establece que los conciertos no institucionales que se celebren en el Teatro Romano deben ser exclusivos en Extremadura durante ese año. Esa misma regla ha llevado a revocar la autorización del concierto de Pablo López, después de anunciarse otra actuación del artista en Cáceres en septiembre.

En el caso de Sanguijuelas, la situación abre una incógnita sobre la viabilidad de mantener la cita emeritense en el mismo recinto y con el formato inicialmente planteado. Si el grupo actúa en Badajoz en julio, el concierto en el Teatro Romano tendría difícil encaje dentro de la regulación ordinaria aplicada a los conciertos no institucionales. De hecho, en el calendario de conciertos que figura actualmente en la página web oficial de la banda aparecen las dos fechas de Badajoz, pero ya no consta la actuación de Mérida.

La banda originaria de Casas de Don Pedro anunció primero su concierto del 25 de julio en la Alcazaba de Badajoz. Las 7.000 entradas disponibles se agotaron en apenas media hora de preventa, lo que llevó a la organización a abrir una segunda fecha para el día anterior, el 24 de julio. Esa segunda cita también terminó colgando el cartel de completo.

Meses después, el grupo anunció su actuación en el Teatro Romano de Mérida para el 8 de septiembre. Lo hizo con un mensaje cargado de simbolismo: «No podíamos cerrar la gira de nuestro primer disco sin pasar por este lugar». La banda recordó que allí vio su primer concierto y que aquella experiencia marcó el origen del proyecto. La cita fue presentada como la «traca final» de la gira 'Verbena en Vena' en territorio extremeño, aunque todavía quedarían actuaciones en otras ciudades del país.

La posible vía institucional

Una posible fórmula para mantener la actuación en el Teatro Romano sería que el concierto se integrara dentro del acto institucional vinculado al Día de Extremadura, al coincidir con la festividad autonómica del 8 de septiembre. La normativa diferencia estos actos de los conciertos no institucionales, pero exige que sean actividades sin ánimo de lucro, de interés público y organizadas directamente por una Administración o entidad pública.

Esa vía obligaría a replantear el modelo del concierto. Para que encajara como acto institucional, el acceso no podría tener carácter lucrativo, por lo que la entrada debería ser libre y gratuita. La propia normativa considera que existe ánimo de lucro cuando el acceso al acto no sea libre y gratuito, aunque la actividad esté promovida por una Administración o entidad pública.

Si no se reformula por esa vía, otra alternativa sería trasladar el concierto a otro recinto de Mérida no sometido a la normativa específica del Teatro Romano. Con la cancelación de Pablo López, Sanguijuelas del Guadiana deberá plantearse cómo encajar su agenda extremeña con las reglas fijadas para actuar en el monumento emeritense.