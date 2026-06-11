Todo listo para que tres piscinas municipales de Mérida abran el 19 de junio mientras la del Diocles esperará a julio

Tres piscinas municipales de Mérida abrirán sus puertas el próximo viernes 19 de junio. Las instalaciones del Guadiana, Las Abadías y La Argentina iniciarán la temporada de baño en la fecha prevista, mientras que la piscina del Diocles tendrá que esperar hasta la primera semana de julio. Así lo ha confirmado este jueves el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, durante una visita a las obras de reforma integral del Complejo Polideportivo Diocles, una actuación que ha supuesto 568.500 euros, IVA incluido.

El regidor ha explicado que la piscina del Diocles retrasará su apertura porque se están acometiendo obras de mejora «muy necesarias e importantes» para garantizar la sostenibilidad de estas infraestructuras deportivas en el tiempo. «Las piscinas, como ya se anunció por el delegado de Deportes, se van a abrir el 19 de junio, tres de ellas, y la que va a quedar pendiente de abrir la primera semana de julio va a ser la del pabellón Diocles», ha señalado.

Reapertura de las instalaciones

El complejo deportivo, no obstante, vuelve a estar a disposición de clubes y deportistas desde este jueves. El ayuntamiento ha decidido abrir ya la instalación por la necesidad de espacios deportivos en la ciudad, aunque se compatibilizará su uso con los trabajos finales de sustitución de la cubierta, con los que se pretende acabar con los problemas de goteras registrados en los últimos años.

La reforma ha incluido la renovación de la iluminación de la pista, la instalación de placas fotovoltaicas, mejoras en los sistemas de seguridad contra incendios, la actualización del sistema eléctrico y energético, la reparación de filtraciones y la reforma de vestuarios, aseos y salas de uso deportivo.

También se han mejorado los accesos y la accesibilidad del edificio, con nuevos itinerarios en planta baja y aseos adaptados, y se ha incorporado nuevo equipamiento deportivo, como canastas y cortinas ajustadas a la normativa vigente, un marcador electrónico con pantalla de vídeo y un tatami con doble área de combate.

Las obras se enmarcan en el plan municipal de mejora de infraestructuras deportivas, que supera los 2,5 millones de euros e incluye actuaciones en los pabellones Guadiana, Diocles, Abadías, La Paz, Nueva Ciudad y La Antigua, además del circuito de motocross de Royanejos y la pista de atletismo de Diocles.