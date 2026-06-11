Soraya y Samantha Hudson pondrán música a la fiesta regional del Orgullo en Mérida

Mérida volverá a ser este mes de junio el centro del Orgullo regional 2026 con una programación que reunirá cultura, formación, deporte, reivindicación y música. Bajo el lema ‘Orgullo y resistencia’, la ciudad acogerá la manifestación el próximo día 27 de junio y cerrará sus actos principales, el 28, con una fiesta en el Paseo de Roma en la que actuarán Soraya Arnelas y Samantha Hudson.

La delegada de LGTBI y Diversidad, Pilar Amor, ha presentado este jueves el programa, con el que Mérida quiere convertirse en "la capital del color y la diversidad". Según ha explicado, el lema elegido apela al orgullo "de ser quienes somos" y también a la resistencia ante una "nueva ola de odio" que, ha señalado, obliga a reforzar la defensa de los derechos y libertades conquistados.

Amor ha defendido que Mérida "es y debe seguir siendo una ciudad diversa, inclusiva y comprometida" y ha destacado la colaboración con colectivos y entidades como Extremadura Entiende, Fundación Triángulo y El Perro Verde. El programa incluye talleres, conferencias, presentaciones literarias, cine, actividades deportivas, artes escénicas, conciertos y espacios de encuentro.

Actividades

La programación arrancará con la exposición ‘Diversidart’, que podrá visitarse del 12 al 29 de junio en el patio del Ayuntamiento, y con el taller ‘Tejiendo historias’, previsto el viernes 12 en el entorno del Templo de Diana. Uno de los primeros actos centrales será el sábado 13, con el izado de la bandera y el pregón del Orgullo LGTBIQ+, a cargo de la monologuista, ilustradora y comunicadora Elsa Ruiz, en el parque de las VII Sillas. Ese mismo día habrá un escape room bajo el título ‘Escapa del armario’ y el encuentro ‘De cañas con Elsa’.

Cartel del Orgullo 2026. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El programa continuará con cine queer, teatro, humor, literatura y actividades participativas. El lunes 15 se proyectará el mediometraje ‘Sunny Boy’, con coloquio posterior en el centro cultural Santo Domingo. El jueves 18 se presentará el libro ‘14 segundos para contar una vida’, de Mar Mores, en la terraza del centro cultural Alcazaba. El viernes 19 habrá un nuevo taller de tejidos, una propuesta de teatro y humor con Blanca Bris Portillo en La Antigua y una noche drag con Osiris en Malamadre.

El fin de semana del 20 y 21 de junio incluirá un torneo de voleibol LGTBIQ+ en la Ciudad Deportiva, nuevas sesiones del escape room y la actividad ‘La Gilda’, una propuesta con inscripción previa en el entorno del Templo de Diana. La semana siguiente sumará radio, encuentros y música, con un programa especial de Radio Forum el lunes 22, una conferencia de Fundación Triángulo el martes 23 y un concierto especial del Orgullo en el Conservatorio Esteban Sánchez.

El miércoles 24, la piscina de Nueva Ciudad acogerá el cuento ‘Diversidad en la piscina’, organizado por Extremadura Entiende. El jueves 25 será una de las jornadas con más actividad, con la jornada ‘Realidades Intersex: experiencias, derechos y reivindicaciones’, un taller sobre diversidad LGBTI, un programa especial de radio, talleres de cerámica y tejidos, la proyección de ‘Te estoy amando locamente’ en el Teatro María Luisa y varias propuestas musicales y participativas.

Manifestación y fiesta

La recta final llegará el viernes 26 con una ruta de patinaje LGTBIQ+ por distintas calles de Mérida y la comedia feminista y LGTBIQ+ ‘Manolita la Primera’, de Vidda Priego, en Maruja Limón. El sábado 27 se celebrará la manifestación regional del Orgullo LGTBI, con salida a las 20.00 horas desde el parque López de Ayala y recorrido por la avenida de Extremadura, Camilo José Cela, Félix Valverde Lillo, plaza de España, plaza del Rastro y Cava hasta el Paseo de Roma.

El cierre festivo será el domingo 28 de junio, a las 21.30 horas, con la Fiesta del Orgullo Regional LGTBIQ+ en el Paseo de Roma. Allí actuarán la cantante extremeña Soraya Arnelas y la artista, actriz y activista Samantha Hudson, en una celebración organizada por el Ayuntamiento de Mérida y la Diputación de Badajoz.

Desde Extremadura Entiende, su vicepresidenta, Sara Ramos, ha subrayado la importancia de mantener la reivindicación en un momento en el que empiezan a verse "algunos derechos vulnerados o en vías de vulneración". También ha incidido en la necesidad de dar visibilidad a las realidades intersex, que ha definido como una de las letras "menos conocidas" y más invisibilizadas.

Por su parte, Beatriz Retamar, técnica de Fundación Triángulo, ha destacado la amplitud del programa cultural y educativo, con actividades pensadas no solo desde el ocio, sino como espacios de encuentro, diálogo y sensibilización. También ha valorado que la manifestación vuelva al centro de la ciudad, como forma de “ocupar espacio” en un momento de reivindicación.