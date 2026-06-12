La Antigua de Mérida celebra este viernes una tarde de mercadillo, magia y música

La barriada de La Antigua se convertirá este viernes, 12 de junio, en punto de encuentro para el comercio local de Mérida. El ayuntamiento ha organizado una jornada de dinamización comercial en la Plaza Padre Panero con actividades para todos los públicos y la participación de establecimientos de la zona.

La iniciativa, impulsada a través de la Delegación de Comercio y Emprendimiento, busca atraer público a la barriada, generar ambiente en sus calles y fomentar las compras en los comercios de proximidad, considerados por el consistorio como una pieza clave de la economía y del tejido social de la ciudad.

Actividades

La programación comenzará a las 17.30 horas con la apertura de un mercadillo local, que permanecerá instalado hasta las 22.00 horas. En él participarán comerciantes de la zona, dentro de una propuesta pensada para dar visibilidad al pequeño comercio y acercarlo a vecinos y visitantes.

Cartel del evento en La Antigua de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Las actividades arrancarán a las 18.00 horas con un taller infantil de manualidades. A las 19.00 horas será el turno de Magojoz, que ofrecerá un espectáculo y un taller de magia. La jornada concluirá con el concierto de Támara Agudo y su banda, previsto a partir de las 20.30 horas.

Desde el Ayuntamiento de Mérida se invita a la ciudadanía emeritense y a quienes visiten la ciudad a participar en esta jornada, disfrutar de la oferta comercial, cultural y turística de la capital autonómica y contribuir al fortalecimiento de la economía local. Esta actividad forma parte de las actuaciones previstas en el Plan Director de Comercio, la herramienta estratégica con la que el consistorio trabaja para apoyar al comercio de proximidad y favorecer la dinamización económica de Mérida.