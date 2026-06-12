La barriada de San Antonio de Mérida vuelve a estar de fiesta 18 años después. La Semana Cultural, una de las citas más esperadas por los vecinos, ha regresado esta semana tras casi dos décadas sin celebrarse y encara desde este viernes su tramo central con actuaciones, concursos populares, procesión, exhibición canina y una jornada final de convivencia.

La programación ha sido impulsada por la nueva junta directiva de la Asociación Vecinal de San Antonio, presidida por Rosa Martínez, y supone también el inicio de una nueva etapa para la entidad. La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, acompañó a la asociación en la presentación de las actividades y felicitó a la nueva directiva por asumir la responsabilidad de liderar el colectivo vecinal.

Programación de la Semana Cultural de San Antonio. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En su intervención en rueda de prensa, Fernández destacó la importancia del movimiento asociativo en la vida de la ciudad y el papel que desempeñan las asociaciones como "enlace directo entre la ciudadanía y las administraciones". En este sentido, subrayó que estas entidades son fundamentales para trasladar las necesidades de los barrios, fomentar la convivencia y promover la participación social.

La delegada también recordó el compromiso del ayuntamiento con el tejido vecinal, tanto a través del incremento progresivo de las ayudas destinadas a las asociaciones para actividades culturales, sociales y de convivencia como mediante la colaboración logística en la organización de eventos, con la instalación de escenarios, suministro eléctrico, baños químicos y otros recursos necesarios.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de San Antonio, Rosa Martínez, agradeció el respaldo recibido por parte del Ayuntamiento y de los vecinos. Según explicó, la respuesta ciudadana había sido «extraordinaria», con un importante aumento del número de socios, tanto del propio barrio como de otras zonas de Mérida. «Después de tantos años sin fiestas, la gente tenía muchas ganas de recuperar esta tradición y se ha volcado con nosotros desde el primer momento», señaló.

La programación

La Semana Cultural comenzó el miércoles con concursos populares y continuó el jueves con actividades vecinales. Este viernes, la programación incluye un concurso de pintura a las 18.30 horas, una actuación de coros y danzas a las 20.00 horas y una actuación de flamenco a las 21.00 horas.

El sábado concentrará buena parte de los actos más destacados. A las 12.00 horas se celebrará el concurso de tirada de huevo y a las 13.00 horas tendrá lugar la recogida de cintas en bicicleta. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, se oficiará la misa en honor a San Antonio y, a las 20.30 horas, saldrá la procesión por las calles del barrio. A las 21.00 horas está prevista la exhibición canina de la Policía Local de Mérida, a las 21.30 horas la subasta del ramo y a las 22.00 horas la actuación de una orquesta.

Uno de los momentos más llamativos será precisamente la exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local, organizada con la colaboración de Carlos Manzano Rodríguez. La actividad permitirá mostrar al público el trabajo que realizan los perros especializados en búsqueda y servirá también para concienciar sobre la responsabilidad que implica la tenencia de animales.

La Semana Cultural concluirá el domingo con una jornada de convivencia vecinal. La programación arrancará con un concurso de pesca de 8.00 a 12.30 horas y continuará a las 13.00 horas con el comienzo de la convivencia. A las 13.45 horas se celebrará el concurso de tortillas, gazpachos y postres; a las 15.00 horas, el concurso de chocolate y bizcocho; y, a partir de las 20.30 horas, se entregarán los premios de las distintas competiciones desarrolladas durante los festejos.