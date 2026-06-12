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Javier Fernández de Molina convierte la cerámica cotidiana en arte en Mérida

El artista pacense expone en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida una muestra de piezas pintadas en colaboración con el ceramista Lorenzo Pérez Vinagre

Fuster y Vélez visitan la exposición, este viernes, en la EASD de Mérida.

Fuster y Vélez visitan la exposición, este viernes, en la EASD de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

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Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La cerámica también guarda memoria. Esa es la idea que recorre 'Cerámica de la Alacena', la exposición que Javier Fernández de Molina presenta en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida (EASD) donde piezas vinculadas a lo doméstico se convierten en soporte artístico y poético.

La muestra reúne piezas cerámicas pintadas por el artista pacense en colaboración con el ceramista Lorenzo Pérez Vinagre. El portavoz municipal, Julio César Fuster, y el delegado de Cultura, Antonio Vélez, han visitado este viernes la exposición, que toma como punto de partida el concepto de la alacena para evocar lo cercano, lo vivido y los objetos que forman parte de la vida cotidiana.

Exposición de Javier Fernández de Molina.

Exposición de Javier Fernández de Molina. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Las obras transforman la cerámica en un lenguaje plástico que dialoga con la tradición alfarera y la creación contemporánea. En la exposición han participado también el Taller de Alfarería Hermanos Pérez y el Taller Terracota, dentro de una propuesta que reivindica el valor artístico del oficio y su vínculo con la memoria.

Trayectoria

Fernández de Molina, nacido en Badajoz en 1956 y formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, ha sido profesor de Dibujo Artístico en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida durante 39 años. A lo largo de su trayectoria, Fernández de Molina ha expuesto tanto en España como en el ámbito internacional. Su obra forma parte de colecciones de instituciones como el Museo Reina Sofía o el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo.

Además de su faceta pictórica, el artista ha mantenido una estrecha relación con el ámbito editorial y literario. Ha ilustrado libros de autores como Juan Miguel Ullán, Ángel Campos Pámpano o Luis Landero, y ha realizado trabajos vinculados a portadas de discos de Luis Pastor o Camarón, una trayectoria que refuerza el carácter transversal de una obra situada entre la pintura, la poesía visual y la memoria cultura

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Con 'Cerámica de la Alacena', que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de junio, el artista pacense regresa al espacio educativo en el que desarrolló buena parte de su vida profesional con una propuesta para el público que une oficio, memoria y creación artística a partir de piezas cerámicas cargadas de simbolismo cotidiano.

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