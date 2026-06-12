El Consorcio confirma que Sanguijuelas del Guadiana no podrá actuar en el Teatro Romano de Mérida

El concierto de Sanguijuelas del Guadiana previsto para el próximo 8 de septiembre, Día de Extremadura, en el Teatro Romano de Mérida no cuenta ya con autorización del Consorcio de la Ciudad Monumental. El organismo ha confirmado la retirada del permiso previo al considerar que la actuación incumple la norma relativa a la exclusividad aprobada por su comisión ejecutiva en el año 2022.

«Se retiró la autorización previa por incumplimiento de la normativa que aprobó la comisión ejecutiva del Consorcio en 2022. Es la misma casuística», ha señalado a este diario el director del Consorcio, Félix Palma, en referencia al caso de Pablo López, cuyo concierto en el teatro también fue revocado después de anunciarse otra actuación del artista en Extremadura.

La decisión afecta al grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, que tenía anunciada una cita en el monumento emeritense para el 8 de septiembre. Antes, sin embargo, la banda actuará en la Alcazaba de Badajoz, donde ha agotado las entradas para los conciertos de los días 24 y 25 de julio. Esta presencia previa del grupo en la capital pacense choca con las reglas ordinarias del Teatro Romano.

La normativa del Consorcio establece que los conciertos no institucionales que se celebren en el Teatro Romano deben tener carácter exclusivo en Extremadura durante ese año. Esa cláusula, aplicada ya al concierto de Pablo López tras conocerse su presencia en Cáceres en septiembre, es la que ha llevado ahora al organismo a retirar la autorización concedida a Sanguijuelas.

En Mérida

La banda, originaria de Casas de Don Pedro, había presentado la actuación de Mérida como una cita especialmente simbólica dentro de la gira de su primer disco, 'Verbena en Vena'. El grupo llegó a anunciar el concierto como la «traca final» de su gira en territorio extremeño y recordó que el Teatro Romano tenía un valor emocional en el origen del proyecto.

Cabe recordar que Sanguijuelas del Guadiana actuó el año pasado en la plaza de España de la ciudad, dentro de la programación musical gratuita de la Feria de Mérida, y el concierto fue todo un éxito, ya que contó con una gran afluencia de público. Aquella actuación, de acceso libre, llevó a la capital extremeña su mezcla de rock, electrónica y referencias rurales

La retirada de la autorización no cierra por completo la puerta a que el grupo pueda actuar en el Teatro Romano el Día de Extremadura, aunque obligaría a cambiar el planteamiento inicial. Según Palma, «otra cosa es que puedan hacer un acto institucional, con entrada gratuita, sin ánimo de lucro, etcétera». Para ello, la actividad debería estar organizada directamente por una Administración o entidad pública. La otra alternativa sería trasladar la actuación a otro espacio de Mérida no sometido a esta normativa.