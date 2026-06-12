Mérida amplía la formación para adultos con limpieza, servicios funerarios y transporte sanitario

Las personas adultas que quieran retomar sus estudios o mejorar sus opciones laborales tendrán el próximo curso nuevas oportunidades de formación en Mérida. El Centro de Educación Permanente de Personas Adultas Legión V (CEPA) incorporará enseñanzas vinculadas a la limpieza profesional, los servicios funerarios y el transporte sanitario, sectores con demanda de empleo y con prácticas en empresas.

En concreto, el CEPA ampliará en el curso 2026/2027 su oferta educativa con un nuevo grado básico y varios certificados profesionales dirigidos a facilitar la inserción laboral y la obtención de titulaciones oficiales. La delegada de Educación, Susana Fajardo, y el director del centro, Javier Gallego, han presentado este viernes las novedades formativas de un recurso que permite a personas adultas volver a estudiar, obtener la ESO o reorientar su futuro profesional.

La edil ha destacado el trabajo del equipo docente y directivo del CEPA, así como la labor que desarrolla el centro para ofrecer "segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades" a quienes encuentran en estas enseñanzas una vía para transformar su futuro. También ha subrayado que el centro "está creciendo en alumnado" y ampliando su oferta, hasta convertirse en "un centro de referencia de formación de adultos a nivel de Extremadura".

La oferta formativa

Una de las principales novedades será la implantación del grado básico de Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios. Esta formación permitirá al alumnado obtener una cualificación profesional y, al finalizar los dos cursos, también el título de Educación Secundaria Obligatoria.

Según ha explicado Gallego, el ciclo responde a la demanda existente en el sector e incluirá contenidos relacionados con la gestión de tareas domésticas a nivel industrial, mantenimiento, técnicas avanzadas de limpieza e higiene en grandes superficies, hoteles e instituciones. Las personas que completen esta formación podrán trabajar en servicios de limpieza vinculados al sector turístico y hotelero, residencias o como auxiliares de ayuda a domicilio, entre otras salidas laborales.

El CEPA Legión V también incorporará dos certificados profesionales relacionados con los servicios funerarios. El primero estará centrado en la atención al cliente y la organización de actos de protocolo en servicios funerarios, con una duración de 280 horas. El segundo, denominado Operaciones en servicios funerarios, complementará la formación anterior y ambos podrán realizarse dentro de un mismo curso académico.

Estas enseñanzas ofrecerán formación para la gestión, recepción y acompañamiento familiar, así como para el protocolo en momentos especialmente delicados. También incluirán preparación técnica y operativa vinculada a los servicios que se prestan en tanatorios, empresas funerarias y crematorios.

Otra de las novedades llegará al aula delegada que el CEPA Legión V mantiene en Guareña, donde está previsto impartir un certificado profesional de transporte sanitario. Toda la oferta de Formación Profesional estará dualizada, por lo que el alumnado realizará prácticas en empresas reales y recibirá formación en prevención de riesgos laborales.

El director también ha recordado que la formación pública es accesible para toda la ciudadanía y que las personas desempleadas pueden optar a becas de formación, siempre que estén inscritas como demandantes de empleo antes del inicio del curso. Fajardo ha señalado que el ayuntamiento quiere contribuir a dar visibilidad a un centro que "funciona muy bien" y que permite a muchas personas reorientar su futuro laboral o retomar sus estudios.