Investigados dos vecinos de Mérida por intentar quedarse con 76 paquetes durante un reparto

La Guardia Civil ha investigado a dos vecinos de Mérida como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida y hurto en grado de tentativa tras ser sorprendidos cuando supuestamente trataban de hacerse con 76 paquetes que se encontraban en reparto. Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 7 de junio, durante un dispositivo de vigilancia y control de velocidad establecido en la carretera N-5, dentro del término municipal emeritense.

Los agentes observaron dos vehículos detenidos en el arcén y, junto a ellos, a dos personas que estaban traspasando numerosos envíos desde una furgoneta de reparto a un turismo particular. Ante la situación, y por el riesgo que suponía realizar esta maniobra en la vía pública, los guardias civiles procedieron a identificar a los implicados, ambos vecinos de Mérida.

Valor de la mercancía

A partir de las gestiones realizadas con la empresa responsable del transporte, los agentes comprobaron que no existía autorización para trasladar la mercancía a otro vehículo ni se había comunicado ninguna incidencia que justificara esa operación. Según ha informado la Guardia Civil, los investigados pretendían supuestamente apropiarse de un total de 76 paquetes, valorados en unos 1.668 euros.

La actuación permitió recuperar toda la mercancía intervenida y evitar su sustracción, de modo que los envíos pudieron continuar su cadena de distribución hasta su entrega a los destinatarios. Con las pruebas recabadas, la Guardia Civil instruyó diligencias contra ambos jóvenes como investigados por su presunta implicación en un delito de apropiación indebida y otro de hurto en grado de tentativa.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mérida. Además, el conductor del turismo particular también ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial, ya que carecía de permiso de conducción por no haber obtenido nunca la correspondiente autorización administrativa.