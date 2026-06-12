Mérida reunirá este sábado coches y motos clásicas para ayudar a personas con parkinson

La pasión por los vehículos clásicos tendrá este sábado en Mérida un marcado carácter solidario. La Asociación Regional Parkinson Extremadura, en colaboración con el Club Vespa Emerita, celebra el 13 de junio una exposición solidaria de vehículos clásicos en su sede de la capital autonómica, una cita pensada para disfrutar en familia y apoyar a las personas afectadas por la enfermedad de parkinson y a sus familias.

La jornada tendrá lugar en la sede de la entidad, situada en la calle Madre Remedio Rodrigo, sin número, encima del Colegio Salesianos. Aunque la apertura al público será a partir de las 11.30 horas, la actividad arrancará por la mañana con la recepción de vehículos y un desayuno para los participantes, antes de dar paso a una programación abierta a la ciudadanía.

Actividades

El encuentro reunirá coches y motos clásicas y contará con propuestas para todas las edades. Habrá juegos infantiles, zona de barra con comida y bebida, sorteos, photocall y distintas actividades vinculadas al mundo del motor. Entre ellas figura una de las más llamativas de la jornada: la Carrera del Vehículo Más Lento, una prueba de carácter lúdico que busca sumar humor y participación a la cita.

La programación también incorporará otras iniciativas pensadas para dinamizar la convivencia y atraer a públicos diversos, desde aficionados a los vehículos clásicos hasta familias que quieran participar en una jornada solidaria. La intención de la asociación es abrir sus puertas a la ciudadanía y dar a conocer el trabajo que desarrolla durante todo el año con personas afectadas por párkinson y otras enfermedades neurodegenerativas.

La música en directo será otro de los atractivos del encuentro. A partir de las 13.30 horas están previstas las actuaciones de Joaquín Mateo Sánchez, Álvaro Azores y María Donoso, que pondrán el acompañamiento musical a una jornada concebida como espacio de encuentro, ocio y sensibilización.

La entrada tendrá un donativo solidario de 2 euros. La recaudación se destinará a apoyar los servicios que presta la Asociación Regional Párkinson Extremadura, una entidad que trabaja en la atención, acompañamiento y mejora de la calidad de vida de las personas con párkinson y de sus familias.

La asociación desarrolla en Mérida programas de información y orientación, fisioterapia, logopedia, psicología, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, musicoterapia, talleres, formación y actividades de ocio y tiempo libre. Su labor resulta clave para ofrecer una atención integral a quienes conviven con esta enfermedad y para reforzar el apoyo a sus cuidadores y familiares.

Con esta iniciativa, la entidad quiere visibilizar el párkinson, sensibilizar sobre las necesidades de las personas afectadas y seguir construyendo redes de apoyo en la comunidad. La cita une así motor, música, convivencia y solidaridad en una jornada abierta a toda la ciudadanía.