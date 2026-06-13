Mérida celebra este sábado Alternativa Sound con conciertos, batucada y jam session

El Parque de las VII Sillas de Mérida acogerá este sábado, 13 de junio, el I Encuentro Cultural Alternativa Sound, una cita que nace como punto de encuentro para la música en directo, la creatividad y la participación ciudadana. La jornada comenzará a las 17.30 horas y está organizada por la Asociación Cultural Alternativa Sound, con la colaboración del ayuntamiento emeritense.

El evento propone una tarde de convivencia cultural al aire libre, con actuaciones de diferentes estilos y un formato abierto a músicos y artistas que quieran sumarse. El cartel incluye música en directo a cargo de Sacamanteka, con hardcore rock; Martingeta, con hip hop y reggae; The Wild Rock, con punk rock; DJ Morraiko, con cumbia y ska; Akotaomc, con rap consciente; y Fuego Villegas, como DJ residente.

Jam session

Uno de los ejes de la jornada será la jam session, concebida como un espacio abierto para que músicos y artistas puedan compartir escenario. La organización anima a quienes quieran participar a llevar su propio instrumento y sumarse a una propuesta pensada para fomentar la improvisación, el intercambio creativo y la conexión entre personas con inquietudes musicales.

El encuentro contará también con la participación de la batucada Santuka Romana, que aportará percusión afrobrasileña a una programación concebida para dinamizar el parque y acercar diferentes lenguajes musicales a todos los públicos.

Alternativa Sound se plantea como una propuesta cultural alternativa y participativa, con el objetivo de favorecer la conexión entre artistas, colectivos y ciudadanía en un espacio público de la ciudad. La programación combinará conciertos, ritmos urbanos, percusión y sesiones de DJ en una tarde pensada para disfrutar de la música en comunidad.