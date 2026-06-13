Mérida reivindica el Orgullo LGTBI y mira a la Nueva York de Mamdani: "Aquí cabe todo el mundo"

Mérida ha querido reivindicarse este sábado como una ciudad abierta, diversa e inclusiva. Lo ha hecho en el inicio de los actos del Orgullo LGTBIQ+ Extremadura 2026, en los que el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha defendido que la capital autonómica quiere seguir siendo un lugar "en el que todos y todas quepan", al margen de la orientación sexual, las creencias religiosas o las ideas políticas.

El regidor ha resumido ese mensaje con una comparación de alto voltaje político: "Mérida quiere ser en España lo que es Nueva York con Mamdani en Estados Unidos, una ciudad inclusiva y abierta al mundo". La frase ha marcado una jornada en la que el ayuntamiento emeritense ha vuelto a mostrar su "apoyo decidido" a las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ+ y a las asociaciones que trabajan "día a día" contra la homofobia.

Bandera y pregón

Los actos han comenzado con el izado de la bandera LGTBI en la rotonda de la Capitalidad y han continuado en el parque de las Siete Sillas, donde se ha celebrado el pregón en el Quiosco de la Música, junto al Monumento de la Diversidad. La encargada de pronunciarlo ha sido la monologuista, ilustradora y comunicadora Elsa Ruiz.

Elsa Ruiz en el izado de la bandera LGTBIQ+ / Ayuntamiento de Mérida

Rodríguez Osuna ha subrayado que Mérida fue "una de las primeras ciudades de España" en contar, en 2015, con una delegación específica LGTBIQ+ y que en 2018 fue pionera al poner en marcha el primer Plan de Igualdad LGTBIQ+. A su juicio, ese recorrido ha situado a la ciudad como un referente en políticas públicas vinculadas a la diversidad y la igualdad.

La Declaración de Mérida

El alcalde también ha puesto el foco en la Declaración de Mérida, un documento que ha definido como "un ejemplo a seguir en todo el país" por su compromiso con los derechos de las personas LGTBIQ+ y con la cooperación internacional. Según ha recordado, esa declaración lleva el nombre de la ciudad "en defensa de la diversidad y los derechos de este colectivo", pero también en la promoción de los derechos humanos de quienes sufren persecución por su orientación sexual en otros países.

En ese sentido, Rodríguez Osuna ha defendido que hoy, "más que nunca", es necesario reivindicar que la cooperación internacional al desarrollo también sirve para proteger "la vida, los derechos y la dignidad" de las personas castigadas por su orientación sexual.

La Declaración de Mérida fue consensuada y aprobada en el VI Congreso de Cooperación Internacional y Derechos Humanos LGBT, organizado por Fundación Triángulo en colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), celebrado en Mérida y Badajoz del 8 al 11 de marzo de 2017. El documento fue firmado el 11 de marzo de ese año por personas, instituciones y entidades participantes en el congreso, entre ellas el Ayuntamiento de Mérida.

Una ciudad donde caber

El mensaje final del alcalde ha girado en torno a la idea de una ciudad "de acogida". Rodríguez Osuna ha insistido en que Mérida quiere seguir siendo un espacio donde "todos y todas quepan", independientemente de su orientación sexual, sus creencias religiosas o sus ideas políticas.

Con ese planteamiento, el consistorio ha situado el Orgullo LGTBIQ+ no solo como una celebración, sino como una reivindicación de ciudad: una Mérida que aspira a proyectarse, según palabras del propio alcalde, como una capital "inclusiva y abierta al mundo".