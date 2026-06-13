Una mujer de 81 años muere y un hombre de 82 resulta herido grave en una salida de vía cerca de Torremejía

Una mujer de 81 años ha fallecido y un varón de 82 años ha resultado herido grave este sábado por la tarde en una salida de vía registrada en la A-66, a la altura del kilómetro 630, en sentido norte, en las proximidades de Torremejía.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, la llamada de aviso se ha recibido a las 17.43 horas y alertaba de un accidente de tráfico interurbano con personas atrapadas y heridas.

Recursos movilizados

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio Extremeño de Salud, con una unidad medicalizada de emergencias y una ambulancia de soporte vital básico, además de una dotación de bomberos y una patrulla de la Guardia Civil.

El hombre, de 82 años, ha sufrido un politraumatismo y ha sido trasladado en estado grave al Hospital de Mérida. La mujer, también politraumatizada, ha fallecido como consecuencia del accidente.

El 112 ha indicado que el siniestro se ha producido por una salida de vía, aunque no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha originado el accidente.

Este accidente se ha producido en una jornada especialmente trágica en las carreteras extremeñas. A primera hora de este mismo sábado, otro siniestro mortal en la BA-162, entre Zurbarán y Valdivia, ha dejado un hombre fallecido y cinco personas heridas tras la colisión entre un turismo y una furgoneta. Entre los heridos había varios jóvenes, que han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva.