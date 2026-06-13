Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Suceso

Una mujer de 81 años muere y un hombre de 82 resulta herido grave en una salida de vía cerca de Torremejía

El siniestro, ocurrido en el kilómetro 630 de la A-66 en sentido norte, ha movilizado a efectivos sanitarios, bomberos y Guardia Civil

Ambulancia 112

Ambulancia 112

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Una mujer de 81 años ha fallecido y un varón de 82 años ha resultado herido grave este sábado por la tarde en una salida de vía registrada en la A-66, a la altura del kilómetro 630, en sentido norte, en las proximidades de Torremejía.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, la llamada de aviso se ha recibido a las 17.43 horas y alertaba de un accidente de tráfico interurbano con personas atrapadas y heridas.

Recursos movilizados

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio Extremeño de Salud, con una unidad medicalizada de emergencias y una ambulancia de soporte vital básico, además de una dotación de bomberos y una patrulla de la Guardia Civil.

El hombre, de 82 años, ha sufrido un politraumatismo y ha sido trasladado en estado grave al Hospital de Mérida. La mujer, también politraumatizada, ha fallecido como consecuencia del accidente.

El 112 ha indicado que el siniestro se ha producido por una salida de vía, aunque no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha originado el accidente.

Noticias relacionadas y más

Este accidente se ha producido en una jornada especialmente trágica en las carreteras extremeñas. A primera hora de este mismo sábado, otro siniestro mortal en la BA-162, entre Zurbarán y Valdivia, ha dejado un hombre fallecido y cinco personas heridas tras la colisión entre un turismo y una furgoneta. Entre los heridos había varios jóvenes, que han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La norma que deja fuera a Pablo López del Teatro Romano de Mérida también afecta a Sanguijuelas del Guadiana
  2. Investigados dos vecinos de Mérida por intentar quedarse con 76 paquetes durante un reparto
  3. Un hombre se pelea con un matrimonio en la calle Almendralejo y moviliza a la Policía Local y Nacional en Mérida
  4. La actuación de Pablo López en Cáceres tumba su concierto en el Teatro Romano de Mérida
  5. Viajar sin maleta ni hotel desde Mérida: escapadas de mañana para volver antes de comer
  6. El Acueducto de los Milagros se harta de eventos: vecinos de Mérida preparan una queja formal
  7. El expediente al funcionario que atendió sin cita en el SEPE de Mérida salta al Defensor del Pueblo y a la Asamblea
  8. El Mercado de Calatrava: historia y despertar de Mérida

Una mujer de 81 años muere y un hombre de 82 resulta herido grave en una salida de vía cerca de Torremejía

Una mujer de 81 años muere y un hombre de 82 resulta herido grave en una salida de vía cerca de Torremejía

Mérida reivindica el Orgullo LGTBI y mira a la Nueva York de Mamdani: "Aquí cabe todo el mundo"

Mérida reivindica el Orgullo LGTBI y mira a la Nueva York de Mamdani: "Aquí cabe todo el mundo"

Seis heridos, cuatro de ellos niños, en un choque frontal de dos vehículos en Mérida

Seis heridos, cuatro de ellos niños, en un choque frontal de dos vehículos en Mérida

Malú se confiesa en el Teatro Romano de Mérida: "Por primera vez he tomado conciencia plena de lo que es mi vida"

Malú se confiesa en el Teatro Romano de Mérida: "Por primera vez he tomado conciencia plena de lo que es mi vida"

Mérida celebra este sábado Alternativa Sound con conciertos, batucada y jam session

Mérida celebra este sábado Alternativa Sound con conciertos, batucada y jam session

Mérida reunirá este sábado coches y motos clásicas para ayudar a personas con parkinson

Mérida reunirá este sábado coches y motos clásicas para ayudar a personas con parkinson

Javier Fernández de Molina convierte la cerámica cotidiana en arte en Mérida

Javier Fernández de Molina convierte la cerámica cotidiana en arte en Mérida

Mérida amplía la formación para adultos con limpieza, servicios funerarios y transporte sanitario

Mérida amplía la formación para adultos con limpieza, servicios funerarios y transporte sanitario
Tracking Pixel Contents