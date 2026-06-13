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Accidente de tráfico

Seis heridos, cuatro de ellos niños, en un choque frontal de dos vehículos en Mérida

Los menores, de 10, 12, 13 y 14 años, han sido trasladados al Hospital de Mérida en estado leve con contusiones

También resultaron heridos una mujer de 38 años y un hombre de 63

Seis heridos, cinco de ellos niños, en un choque frontal de dos vehículos en Mérida.

Seis heridos, cinco de ellos niños, en un choque frontal de dos vehículos en Mérida. / Google Maps

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El Periódico Extremadura

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Mérida

Seis personas han resultado heridas, entre ellas cuatro menores de entre 10 y 14 años, si bien su estado no reviste gravedad, en un choque frontal de dos vehículos en Mérida, según informa el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El siniestro ocurrió anoche, sobre las 21:00 horas, en el Camino del Peral cruce con Avenida Jose María Álvarez.

Amplio dispositivo

Para prestar asistencia se movilizaron un equipo médico de atención domiciliaria (EMAD), una ambulancia medicalizada (UME) y otra convencional, una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y efectivos de Policía Local.

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Como consecuencia del accidente resultaron heridos leves con contusiones cuatro menores de 10, 12, 13 y 14 años, y una mujer de 38 años, mientras que un hombre de 63 años sufrió policontusiones de carácter menos grave. Todos fueron asistidos y trasladados al Hospital de Mérida.

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