Seis heridos, cuatro de ellos niños, en un choque frontal de dos vehículos en Mérida

Seis personas han resultado heridas, entre ellas cuatro menores de entre 10 y 14 años, si bien su estado no reviste gravedad, en un choque frontal de dos vehículos en Mérida, según informa el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El siniestro ocurrió anoche, sobre las 21:00 horas, en el Camino del Peral cruce con Avenida Jose María Álvarez.

Amplio dispositivo

Para prestar asistencia se movilizaron un equipo médico de atención domiciliaria (EMAD), una ambulancia medicalizada (UME) y otra convencional, una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y efectivos de Policía Local.

Como consecuencia del accidente resultaron heridos leves con contusiones cuatro menores de 10, 12, 13 y 14 años, y una mujer de 38 años, mientras que un hombre de 63 años sufrió policontusiones de carácter menos grave. Todos fueron asistidos y trasladados al Hospital de Mérida.