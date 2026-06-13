Accidente de tráfico
Seis heridos, cuatro de ellos niños, en un choque frontal de dos vehículos en Mérida
Los menores, de 10, 12, 13 y 14 años, han sido trasladados al Hospital de Mérida en estado leve con contusiones
También resultaron heridos una mujer de 38 años y un hombre de 63
Seis personas han resultado heridas, entre ellas cuatro menores de entre 10 y 14 años, si bien su estado no reviste gravedad, en un choque frontal de dos vehículos en Mérida, según informa el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
El siniestro ocurrió anoche, sobre las 21:00 horas, en el Camino del Peral cruce con Avenida Jose María Álvarez.
Amplio dispositivo
Para prestar asistencia se movilizaron un equipo médico de atención domiciliaria (EMAD), una ambulancia medicalizada (UME) y otra convencional, una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y efectivos de Policía Local.
Como consecuencia del accidente resultaron heridos leves con contusiones cuatro menores de 10, 12, 13 y 14 años, y una mujer de 38 años, mientras que un hombre de 63 años sufrió policontusiones de carácter menos grave. Todos fueron asistidos y trasladados al Hospital de Mérida.
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