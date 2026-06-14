Así es la autopista ferroviaria que engancha Mérida al eje Levante-Portugal

La historia arranca en la Dehesa de Aretio, al sur del término municipal de Mérida, en un enclave pensado desde el principio para mirar a la carretera y al ferrocarril. La Junta de Extremadura aprobó en 2008 el Proyecto de Interés Regional del "Parque Industrial Sur de Extremadura", promovido por Sofiex a través de la sociedad Parque de Desarrollo Industrial Sur de Extremadura. Aquel paso no era menor. Supuso la reclasificación, ordenación y urbanización de terrenos para levantar un gran parque industrial y un edificio de apoyo y gestión. La idea era dotar a la capital autonómica de un espacio de gran formato, preparado para empresas que necesitasen suelo amplio, servicios y buenas conexiones.

El proyecto incorporaba desde su nacimiento una reserva ferroviaria, además de suelo industrial, dotacional, terciario, zonas verdes y reserva de infraestructuras. Esa previsión explica por qué, años después, la plataforma ha podido dar el salto de parque empresarial a terminal intermodal de mercancías. En 2010, ExpacioMérida comenzó a tomar forma como una de las grandes apuestas públicas para atraer inversión a Extremadura. La primera fase del parque empresarial se proyectó con 49,3 hectáreas y una inversión próxima a los 23 millones de euros. Entonces se hablaba de un espacio capaz de acoger más de 200 empresas, con previsiones muy ambiciosas de inversión privada y empleo.

La terminal ferroviaria de ExpacioMérida entra en una nueva fase con la llegada de tráficos de mercancías y su conexión con los corredores logísticos nacionales. / Junta de Extremadura

La ubicación era el principal argumento: junto a la A-66, cerca de la N-630, en el eje Mérida-Sevilla y con conexión natural hacia Portugal. Para una región acostumbrada a exportar con una fuerte dependencia de la carretera, el discurso público insistía en que el parque debía servir para mejorar la competitividad de la empresa extremeña. Sin embargo, como ha ocurrido con otras grandes infraestructuras industriales en la región, el desarrollo fue más lento de lo previsto. La crisis económica, los tiempos administrativos y la dificultad para atraer grandes proyectos al suelo disponible fueron enfriando aquellas expectativas iniciales.

En 2012, la Junta aprobó una modificación del Proyecto de Interés Regional. El cambio amplió los plazos parciales de urbanización, edificación y comercialización de parcelas: de los 137 meses inicialmente previstos se pasó a 150 meses. También se ajustaron normas urbanísticas y se modificó el edificio multifuncional de apoyo y gestión. Aquel movimiento retrata una parte importante de la historia de ExpacioMérida: el proyecto seguía vivo, pero necesitaba más tiempo para encajar en la realidad económica. El parque industrial avanzaba, aunque no al ritmo con el que había sido presentado en sus primeros años. La plataforma quedó durante mucho tiempo en una situación intermedia. Había suelo, había planificación y había una posición estratégica, pero faltaba el elemento que podía darle una función logística diferencial: una terminal ferroviaria operativa.

Mérida-Los Rosales

El salto llegó en 2021. La Junta de Extremadura y Adif firmaron el convenio para construir la nueva terminal ferroviaria de mercancías intermodal en el parque industrial de ExpacioMérida. La actuación tenía carácter autonómico, con titularidad y financiación de la Junta, mientras que Adif asumía la licitación, adjudicación, ejecución de las obras y puesta a disposición de la terminal. La obra fue licitada por más de 14 millones de euros y adjudicada después por algo más de 12,3 millones. El proyecto incluía la conexión con la Red Ferroviaria de Interés General, dos ramales de enlace con la línea Mérida-Los Rosales, vías de recepción y expedición, vías de carga y descarga, instalaciones de señalización, zona de transferencia de cargas, accesos, drenaje, oficinas, caseta de control, alumbrado, telecomunicaciones y báscula para camiones.

La terminal se planteó como pieza de la nueva estrategia logística regional: carretera y ferrocarril trabajando juntos para que las empresas extremeñas pudieran mover mercancías con más opciones, menos dependencia del camión y mejor conexión con puertos y corredores peninsulares. Las obras no escaparon a los ajustes de calendario. En 2023 se firmó una adenda al convenio para ampliar el plazo y reajustar anualidades económicas. El documento recogía la prórroga hasta finales de ese año y situaba la financiación total del convenio en 18,64 millones de euros, IVA incluido.

La terminal ferroviaria de ExpacioMérida entra en una nueva fase con la llegada de tráficos de mercancías y su conexión con los corredores logísticos nacionales. / Junta de Extremadura

La empresa Azvi, adjudicataria de los trabajos, comunicó después la finalización de la construcción de la plataforma. La terminal quedó conectada a la línea 516 Mérida-Los Rosales, una infraestructura clave para enlazar con Sevilla y para dar sentido al movimiento ferroviario de mercancías desde el centro de Extremadura. Ese cierre de obra abrió una nueva fase: ya no se trataba solo de construir, sino de conseguir tráfico, operadores y actividad regular. Ese es el gran examen de cualquier plataforma logística. Una terminal sin trenes es una infraestructura incompleta.

800 contenedores

La gestión de las terminales ferroviarias extremeñas quedó articulada a través de Extremadura Avante Logística, sociedad mayoritariamente pública participada por Extremadura Avante y Medway. El modelo pretende que Badajoz, Mérida y Navalmoral funcionen como una red regional y no como piezas aisladas. En el caso emeritense, ExpacioMérida se ofrece con capacidad para 800 contenedores, una superficie ferroviaria de 12,5 hectáreas y posibilidad de operar trenes de hasta 550 metros. La terminal cuenta además con zona de acopio, vías de recepción y expedición, vía de carga y descarga, conexión a la línea Mérida-Los Rosales y equipamientos para la gestión de mercancías.

La terminal de Mérida tiene una ventaja territorial evidente: se encuentra en el centro de la comunidad, próxima a los ejes norte-sur y este-oeste de Extremadura, y puede servir tanto a industrias de la provincia de Badajoz como a tráficos con origen o destino en Portugal, Andalucía, Madrid o el Levante. La puesta en marcha operativa se ha vinculado al tráfico de Multirail entre Barcelona y Sevilla. La previsión inicial comunicada por la Junta apunta a hasta tres trenes semanales y más de 300 TEUS al mes, si la actividad se consolida según los planes del operador.

La terminal ferroviaria de ExpacioMérida entra en una nueva fase con la llegada de tráficos de mercancías y su conexión con los corredores logísticos nacionales. / Junta de Extremadura

Ese dato marca un cambio de etapa. Después de más de década y media de historia administrativa e industrial, ExpacioMérida empieza a entrar en el circuito real de las mercancías. La plataforma pasa de ser suelo preparado a tener una función concreta dentro de una cadena logística. El objetivo ahora es que esos primeros movimientos sirvan de arrastre para nuevas frecuencias y para que empresas extremeñas encuentren en el tren una alternativa viable. El reto no es solo inaugurar una infraestructura, sino hacerla útil para la industria regional.

En paralelo, ExpacioMérida ha aparecido en los planes de una posible autopista ferroviaria entre el Levante y Portugal, con parada en Extremadura. El proyecto, promovido por Transitalia, se ha presentado como una oportunidad para situar a Mérida en un corredor de mercancías de mayor alcance. Las pruebas entre Ciudad Real y ExpacioMérida se dieron por realizadas con éxito, aunque la viabilidad del tramo portugués seguía pendiente de confirmación. Si ese corredor termina cristalizando, la terminal emeritense podría ganar un papel estratégico más allá del tráfico regional. Para Mérida, esa posibilidad conecta con una aspiración antigua: dejar de ser solo un cruce de carreteras y aprovechar también su posición ferroviaria. Para Extremadura, supondría reforzar una red logística que necesita escala, regularidad y clientes industriales.

La historia reciente de ExpacioMérida no se entiende sin el proyecto de Yuneng International, la planta de materiales para cátodos de baterías prevista en la parcela I-103 del parque empresarial. La actuación ha sido presentada como una de las mayores inversiones industriales captadas en Extremadura y ha recibido autorización ambiental favorable.

467.000 metros cuadrados

La planta ocupará más de 467.000 metros cuadrados y se vincula a la fabricación de fosfato de hierro litio. Su implantación refuerza el perfil industrial del parque y puede tener un efecto directo sobre la necesidad de soluciones logísticas avanzadas. La relación entre industria y terminal ferroviaria será clave. Si ExpacioMérida consigue sumar grandes proyectos productivos y tráficos ferroviarios regulares, la plataforma podrá acercarse al objetivo con el que nació: ser una puerta logística e industrial para el centro de Extremadura.

ExpacioMérida ha pasado por todas las fases habituales de una gran infraestructura pública: anuncio, planeamiento, urbanización, expectativas, retrasos, reajustes, obra ferroviaria y búsqueda de actividad. Su historia es también la historia de la logística extremeña, que durante años ha intentado compensar su posición periférica con suelo, corredores y conexión intermodal.

La terminal ferroviaria de ExpacioMérida entra en una nueva fase con la llegada de tráficos de mercancías y su conexión con los corredores logísticos nacionales. / Junta de Extremadura

El momento actual es el más relevante desde su creación. La terminal ya está construida, tiene capacidad operativa y empieza a recibir tráficos. Pero el verdadero balance se medirá en los próximos años: número de trenes, empresas usuarias, empleo generado, ocupación de parcelas y capacidad para conectar la producción extremeña con mercados nacionales e internacionales.

Mérida tiene ahora una infraestructura que llevaba años esperando contenido. La historia de la plataforma logística entra en su capítulo decisivo: demostrar que el tren puede convertirse en una herramienta real para la industria extremeña.