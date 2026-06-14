Los niños de Comunión iluminan un Corpus marcado por la excepcionalidad en Mérida

El Corpus Christi ha vuelto este domingo a las calles del centro de Mérida con una procesión marcada por el calor, el cambio de recorrido y por una fecha excepcional en el calendario litúrgico. La celebración, que este año se ha trasladado al 14 de junio en Mérida y Badajoz por la visita del papa León XIV a España, ha reunido a fieles, niños de Primera Comunión y representantes de distintas parroquias en torno al Santísimo Sacramento.

La jornada ha comenzado a las 10.00 horas en la Concatedral de Santa María, donde el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha presidido la Eucaristía del Corpus. Tras la misa, la procesión ha partido desde la puerta de la plaza de España para recorrer algunos de los enclaves más céntricos de la ciudad, aunque con modificaciones respecto al itinerario habitual por la previsión de altas temperaturas.

Fotogalería | Imágenes del Corpus Christi en Mérida / Ayuntamiento de Mérida

El cortejo ha avanzado por plaza de España, calle Santa Eulalia, Puerta de la Villa, Berzocana, Romero Leal, plaza del Rastro y de nuevo plaza de España, por la zona de Pestorejo, antes de dirigirse hacia la plaza de Santa María, donde se ha realizado la bendición final. Este ha sido uno de los principales cambios de la celebración, ya que normalmente ese momento tenía lugar en la fachada de Santa María, en la plaza de España. Después, la procesión ha entrado en la Concatedral por la puerta del Perdón.

Los niños de Primera Comunión

Como es habitual en esta solemnidad, los niños y niñas que este año han recibido la Primera Comunión han tenido un papel destacado. Han celebrado la Eucaristía a las 10.00 horas en la iglesia del Carmen, donde se encuentra la Adoración Perpetua emeritense, y posteriormente se han incorporado a la procesión principal en la plaza de España.

Su presencia ha vuelto a dar al Corpus una de sus imágenes más reconocibles, junto al paso del Santísimo por las calles del centro y los altares dispuestos a lo largo del recorrido. La procesión ha contado con altares en el entorno del ayuntamiento, en la escalinata del Mercado de Calatrava y en la galería del Templo de Diana, uno de los puntos más simbólicos del itinerario por el casco histórico emeritense.

Calendario y calor

La procesión de este año ha estado condicionada por dos circunstancias. La primera, el aplazamiento de la solemnidad, ya que Mérida y Badajoz han trasladado la celebración del Corpus al 14 de junio por la visita del papa León XIV a España y la celebración del Corpus Christi en Madrid el pasado 7 de junio, a la que estaban invitados los obispos españoles.

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La segunda ha sido la previsión de altas temperaturas, que ha obligado a ajustar el recorrido y a desplazar la bendición final a la plaza de Santa María. Con esos cambios, Mérida ha mantenido la tradición del Corpus en el corazón de la ciudad, pero con una celebración adaptada para facilitar el desarrollo de la procesión y reducir la exposición al calor en las horas centrales de la mañana.

El resultado ha sido una procesión más contenida en su recorrido, pero con los elementos centrales de la solemnidad: la Eucaristía en la Concatedral, la presencia de los niños de Primera Comunión, los altares en el casco histórico y la bendición final antes del regreso del Santísimo a Santa María.