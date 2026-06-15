La Ciudad de la Infancia de Mérida amplía su horario de verano con apertura diaria mañana y tarde

La Ciudad de la Infancia de Mérida amplía desde este lunes su horario de apertura con motivo de la temporada de verano. Según ha informado el ayuntamiento, el recinto permanecerá abierto todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, en turnos de mañana y tarde, con el objetivo de facilitar el uso de este espacio de ocio familiar durante los meses estivales.

El nuevo horario será de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas. De esta forma, las familias podrán disfrutar de las instalaciones tanto por la mañana como a última hora de la tarde, evitando las horas centrales del día, en las que se registran las temperaturas más elevadas.

La Ciudad de la Infancia se ha consolidado como uno de los principales espacios de ocio al aire libre de Mérida, especialmente durante el verano. El recinto ocupa una superficie de 12.000 metros cuadrados y combina zonas de juego, espacios de descanso, paseos, áreas ajardinadas y servicios pensados para favorecer la convivencia familiar.

Parque acuático

Uno de sus principales atractivos es el parque acuático urbano y accesible, que cuenta con 1.650 metros cuadrados y está considerado el más grande de España de estas características. Esta zona se convierte durante la temporada estival en uno de los puntos más demandados por las familias, al ofrecer una alternativa de ocio refrescante dentro de la ciudad.

Además del área acuática, la Ciudad de la Infancia dispone de más de 6.000 metros cuadrados dedicados a zonas de juegos infantiles accesibles, pensadas para niños y niñas de diferentes edades. El recinto incluye también un área arqueológica integrada en el espacio, lo que refuerza su carácter singular dentro de la oferta de ocio urbano de Mérida.

La instalación cuenta asimismo con 5.600 metros cuadrados destinados a paseos y caminos, lo que permite recorrer el recinto y utilizarlo como zona de esparcimiento más allá de los juegos infantiles. A ello se suma una zona de descanso para familias, equipada con mesas y espacios de convivencia.

El recinto se completa con áreas ajardinadas, espacios para juegos de mesa, aseos y otros servicios orientados a mejorar la comodidad de los usuarios. Con esta ampliación horaria, la Ciudad de la Infancia refuerza su papel como alternativa de ocio accesible, gratuita y al aire libre para las familias emeritenses durante el verano.