El Hospital de Mérida se actualiza en nuevas técnicas para tratar problemas de corazón

El Hospital de Mérida ha acogido la celebración del Young DCB Meeting, una jornada formativa centrada en nuevas técnicas para el tratamiento de enfermedades coronarias y, en concreto, en el uso del balón liberador de fármaco (DCB), una herramienta empleada en determinados procedimientos sobre las arterias obstruidas del corazón.

El encuentro ha reunido a especialistas del ámbito cardiovascular para compartir evidencia científica, experiencias prácticas y casos clínicos reales. La jornada ha incluido debates, conexiones con casos en directo y mesas de discusión sobre los avances más recientes en este campo, con un enfoque especialmente práctico para los profesionales.

Jornadas celebradas en el Hospital de Mérida. / El Periódico

Una técnica menos conocida

El balón liberador de fármaco es un dispositivo que se introduce mediante un catéter y permite administrar medicamento directamente en la zona de la arteria coronaria que necesita tratamiento. Su uso forma parte de las técnicas actuales para abordar determinados problemas de circulación en el corazón y supone una alternativa en casos concretos en los que los especialistas valoran evitar o complementar otros dispositivos.

La celebración de esta jornada en Mérida ha permitido acercar al hospital emeritense algunas de las prácticas y debates más recientes en torno a este tipo de procedimientos. Durante el encuentro se han analizado casos clínicos reales y se han compartido experiencias entre profesionales, con el objetivo de mejorar la actualización de conocimientos y reforzar la formación continuada.

Hospital de Mérida. / EL PERIÓDICO

Formación e innovación

Desde el Área de Salud de Mérida han destacado el nivel científico y humano de la jornada y han agradecido la implicación de "ponentes, moderadores, organizadores y asistentes". La actividad, según han señalado, ha servido para fomentar el intercambio de conocimiento y el aprendizaje colaborativo entre profesionales sanitarios.

El área sanitaria ha enmarcado esta cita en la apuesta por la formación, la innovación y el trabajo en equipo como herramientas para seguir avanzando en una atención sanitaria de excelencia.