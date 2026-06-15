La Junta reserva 500.000 euros para la piscina olímpica de Mérida en un proyecto que supera los 24 millones

La futura piscina olímpica climatizada de Mérida entra en el proyecto de presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026 con una primera partida autonómica, aunque todavía muy lejos del coste total previsto para la infraestructura. El anexo de proyectos de gasto de las cuentas regionales reserva 500.000 euros para el ayuntamiento con destino a esta actuación deportiva, incluida dentro de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

La cantidad supone un primer respaldo presupuestario a un proyecto que el consistorio emeritense viene defendiendo desde hace varios años, en el marco de una iniciativa más amplia que está planteada como un centro acuático, cuyo coste se ha situado por encima de los 24 millones de euros, de ahí que el gobierno municipal haya solicitado apoyo para poder financiarlo.

La aportación del Ejecutivo de María Guardiola representa apenas una pequeña parte del coste estimado de una instalación que desde el consistorio consideran estratégica para completar la red de infraestructuras deportivas de la ciudad, con el objetivo de dar respuesta a la demanda por parte de los clubes y usuarios.

Los trámites

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ya anunció en 2023 la intención de iniciar la redacción del proyecto de licitación de la futura piscina olímpica climatizada, con asesoramiento de la Federación Extremeña de Natación. Un año después, el regidor volvió a presentar la instalación como un futuro complejo de referencia para el suroeste peninsular y aseguró que el objetivo era disponer de una infraestructura capaz de atender las necesidades de los deportistas y acoger competiciones de mayor nivel.

En octubre de 2024, el regidor municipal pidió a la Junta que incorporase a los presupuestos una dotación superior a los dos millones de euros para la redacción del proyecto y la dirección de obra, al tratarse de una inversión global cercana a los 25 millones. «El ayuntamiento, evidentemente, va a poner en esta obra de infraestructura todo lo que sea necesario. Pero es básico contar con una ayuda de aportación en el inicio de la tramitación y por eso pedimos esta aportación inicial de 2.250.000 euros», manifestó entonces..

En esta línea, en la reunión del Consejo de Capitalidad celebrada a finales del pasado mes de mayo, el primer edil volvió a solicitar apoyo regional y estatal para poder impulsar el centro acuático. De esta forma, la inclusión de medio millón de euros en el proyecto de presupuestos de 2026 abre ahora una vía presupuestaria para la infraestructura, aunque mantiene pendiente la parte principal de la financiación.