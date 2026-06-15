‘Flores bajo el hielo’ rescata en Mérida la memoria de mujeres silenciadas por el franquismo

El Teatro María Luisa de Mérida acogerá este viernes, 19 de junio, a las 20.00 horas, la proyección de 'Flores bajo el hielo', un documental dirigido por el cineasta e historiador Marco Potyomkin que rescata la memoria de mujeres anónimas, invisibilizadas, víctimas y resistentes durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La entrada será libre hasta completar aforo.

La película se adentra en testimonios y vivencias que permiten arrojar luz sobre una parte de la historia reciente que permaneció oculta durante décadas. A través de esas voces, el documental reivindica la memoria, la dignidad y la justicia de mujeres que sufrieron la represión y cuyas historias quedaron durante años fuera del relato público.

Coloquio

Según destaca el Ayuntamiento de Mérida, tras la proyección tendrá lugar un coloquio en el que participarán la historiadora Candela Chaves Rodríguez; Ángel Briz Hernández, del Cine Club Fórum Mérida; y Ángel Olmedo Alonso, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura.

La actividad está organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura y el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Badajoz, con la colaboración del consistorio emeritense, el Teatro María Luisa y el Cine Club Fórum.

La proyección se incorpora además a la programación cultural del Teatro María Luisa, que apura sus últimas citas del segundo trimestre con propuestas para públicos diversos. Tras el pase de Flores bajo el hielo, el espacio emeritense acogerá el espectáculo familiar de magia Ilusiónate, de Borja Montón, el 20 de junio, y el concierto de Luis Pastor, el 27 de junio, con el que cerrará la agenda trimestral. La programación de estos meses ha combinado música, teatro musical, humor, magia, cine y otras propuestas escénicas.