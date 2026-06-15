Mérida, una ciudad abierta por autovías: las puertas de entrada a la capital extremeña

Antes de llegar al centro, una ciudad empieza a contarse por sus carreteras. Por las autovías que la rodean, por las avenidas que reciben al tráfico y por esas entradas que marcan el paso entre el viaje y la vida urbana. En el caso de Mérida, esa lectura es especialmente clara: la capital extremeña se abre al territorio desde un cruce natural que la conecta de este a oeste y de norte a sur.

La ciudad ocupa una posición estratégica en Extremadura. De este a oeste, queda articulada por la A-5, entre Madrid, Badajoz y Lisboa. De norte a sur, por la A-66, la Ruta de la Plata entre Gijón y Sevilla. Esa situación es la que Turismo de Mérida ha definido como uno de sus principales valores de conexión y la que explica buena parte de sus accesos actuales.

La A-5, la gran puerta este-oeste

La A-5 es la gran entrada para quien llega desde Madrid, Trujillo o Miajadas, y también para quien viene desde Badajoz o Portugal. Funciona como una variante exterior, rápida, pensada para absorber tráfico de largo recorrido y repartirlo hacia los enlaces urbanos.

En ese tramo, Transportes ha proyectado la mejora de capacidad de los enlaces 342 y 343 de la variante de Mérida, con ampliación de calzadas y vías colectoras. La actuación responde precisamente a esa función de la autovía: ordenar el tráfico de paso y facilitar la conexión con la ciudad sin cargar en exceso las vías interiores.

La A-66 y el eje norte-sur

La A-66 ordena el acceso norte-sur. Desde Cáceres y Plasencia se llega por el norte; desde Almendralejo, Zafra o Sevilla, por el sur. Es la autovía que ha descargado de tráfico a la antigua travesía de la N-630 y ha dejado muchos movimientos internos para vías ya más urbanas.

Su papel es clave en una ciudad que ya no se atraviesa como antes. La circulación de largo recorrido ha quedado desplazada hacia la red de autovías, mientras los accesos tradicionales han ido asumiendo una función más urbana, más vinculada a los barrios, a las avenidas de entrada y a los desplazamientos cotidianos.

Imagen de uno de los accesos a Mérida. / Javier Cintas

La antigua N-630, una entrada con peso simbólico

La antigua N-630 sigue siendo una de las entradas con más carga simbólica. Por el norte, el acceso se ha transformado entre los kilómetros 618,930 y 619,550, con una obra de unos 2,45 millones de euros que incluye cuatro carriles, aceras, mediana, carril bici, iluminación y reordenación de accesos.

El objetivo ha sido que ese tramo deje de funcionar como una travesía dura y pase a integrarse como una avenida urbana, más amable y mejor conectada con la ciudad. Es uno de los ejemplos más claros de cómo los accesos de Mérida han ido cambiando: de carreteras pensadas para entrar y salir con rapidez a espacios que también deben ordenar la vida urbana.

Por el sur, la N-630 conserva un papel más local. El propio Ayuntamiento ha recordado que el tramo entre los kilómetros 625,150 y 626,500 era el antiguo acceso a Mérida para el tráfico procedente de Sevilla y que, con la A-66 en servicio, ha quedado reservado sobre todo para movimientos de cercanía.

Las entradas comarcales

Además de las autovías, Mérida cuenta con accesos de escala comarcal. La EX-209 conecta con Montijo y las Vegas Bajas; es la entrada de quienes llegan desde Torremayor, Esparragalejo o la zona de Proserpina. El DOE identifica esta vía como la carretera de Badajoz a Mérida por Montijo.

Por el sureste aparece la EX-307, la carretera de Mérida a Guareña, que arranca en el entorno de la antigua N-V y sirve de puerta para Valverde de Mérida, Don Álvaro y Guareña. A ellas se suman los accesos locales hacia Alange y Don Álvaro, más vinculados al tráfico diario que al gran tránsito regional.

Son entradas menos visibles que las grandes autovías, pero importantes para entender la relación de la ciudad con su entorno más próximo. Por ellas se mueve buena parte de la movilidad diaria de los municipios cercanos y de las zonas que miran a la capital regional como referencia administrativa, comercial y laboral.