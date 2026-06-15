Mirandilla estrena una depuradora que mejora el saneamiento en el entorno de Cornalvo

Mirandilla ha puesto fin al vertido de aguas residuales sin depurar después de años sin una estación operativa. La Junta de Extremadura ha finalizado las obras de construcción, mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad, una actuación en la que ha invertido más de 1,4 millones de euros.

La instalación comenzó a funcionar el pasado 19 de mayo y ya está tratando las aguas residuales del municipio. Según los datos facilitados por la Administración regional, en apenas 20 días se ha evitado el vertido al arroyo de más de 10.000 metros cúbicos de agua sin depurar. La previsión anual se eleva a unos 180.000 metros cúbicos.

El secretario general de Desarrollo del Territorio, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor del Moral, visitó el pasado viernes las obras ya finalizadas, que han permitido recuperar una depuradora construida en 2001 y cuyas instalaciones se encontraban en una situación crítica de abandono.

Hasta ahora, los 1.220 habitantes de Mirandilla no contaban con una EDAR en funcionamiento que garantizara el tratamiento adecuado de las aguas residuales antes de su vertido. Las actuaciones ejecutadas han consistido en la reparación, mejora y ampliación de la antigua estación para adaptarla a las necesidades actuales del municipio.

Parque de Cornalvo

La intervención tiene especial importancia por la ubicación de la depuradora, situada en el radio de influencia del Parque Natural de Cornalvo. La nueva instalación se ha diseñado para eliminar nutrientes presentes en el agua residual, como el nitrógeno y el fósforo, con el objetivo de alcanzar el grado de depuración exigido por la legislación vigente y reducir el impacto sobre este entorno natural.

Una vez finalizadas las obras, la Junta asumirá la explotación de la EDAR durante un año para comprobar su correcto funcionamiento. Pasado ese plazo, y previa constatación de que cumple todos los parámetros de calidad del agua establecidos en la autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la instalación será entregada al Ayuntamiento de Mirandilla para su gestión.