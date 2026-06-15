Mérida abrirá una mirada más allá de sus monumentos en una charla sobre arquitectura actual

El ciclo Nova Emérita: arquitectura actual en la ciudad histórica continuará este martes, 16 de junio, con una nueva conferencia en Mérida. La cita, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) y el Ayuntamiento de Mérida, tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala Dulce Chacón, situada en la cuarta planta de la Biblioteca Pública Juan Pablo Forner.

En esta ocasión, la sesión contará con la participación de DUNAR Arquitectos, estudio formado por los hermanos Francisco Javier Robustillo Yagüe y Carlos Robustillo Yagüe, ambos arquitectos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Titulados en 2004 y 2005, respectivamente, mantienen desde sus inicios una estrecha vinculación con el ámbito universitario y con la investigación arquitectónica, a través de colaboraciones con los departamentos de Urbanismo y Construcciones Arquitectónicas.

Tras colaborar con distintos estudios, en 2006 fundaron DUNAR Arquitectos, una firma que desde entonces ha consolidado un equipo multidisciplinar orientado a proyectos de naturaleza diversa. Según ha destacado el consistorio en nota de prensa, su trabajo combina "solvencia técnica, capacidad de gestión y una mirada amplia sobre la ciudad y el territorio".

Reflexión

La conferencia se enmarca en una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía una mirada renovada sobre Mérida y sobre la forma en la que la arquitectura contemporánea se integra en una ciudad marcada por su extraordinario patrimonio histórico. El ciclo plantea una reflexión sobre las intervenciones actuales que, de manera directa o indirecta, dialogan con el legado monumental emeritense y contribuyen a definir la ciudad del presente.

En su intervención, los arquitectos abordarán la ciudad actual como soporte de la vida cotidiana de sus habitantes. Espacios para trabajar, encontrarse, aprender, cuidar, celebrar o simplemente recorrer la ciudad forman parte de una lectura urbana que va más allá de los edificios aislados. La conferencia propone observar esas acciones aparentemente dispersas que, acumuladas en el tiempo, transforman Mérida y construyen un nuevo estrato urbano.