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Un deportista de élite en la ciudad

El portero de fútbol Sergio Rico visita Mérida y disfruta de la comida de La Milanesa

El guardameta, que busca equipo tras desvincularse de un club catarí, ha comido este fin de semana en el conocido restaurante de la capital extremeña

El portero de fútbol Sergio Rico visita La Milanesa de Mérida

El portero de fútbol Sergio Rico visita La Milanesa de Mérida

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Sandra Pérez

Sandra Pérez

El guardameta sevillano Sergio Rico ha visitado Mérida este fin de semana y ha comido en el restaurante La Milanesa, uno de los establecimientos gastronómicos más reconocidos de la capital extremeña. La presencia del futbolista no ha pasado desapercibida entre trabajadores del restaurante, que le pidieron una fotografía para publicarla en redes sociales.

El deportista de 32 años tiene una larga trayectoria profesional a nivel internacional y ha protagonizado, además, una de las historias de superación más destacadas del fútbol español tras el grave accidente sufrido en 2023 y su posterior regreso a la actividad deportiva, por lo que continúa siendo una figura muy querida por los aficionados del fútbol. Aunque no han trascendido más detalles sobre el motivo de su estancia en la ciudad, con visitas como esta, la capital extremeña continúa sumando nombres destacados a la lista de personalidades que eligen la ciudad para disfrutar de su oferta cultural y culinaria.

La Milanesa, situado en la avenida de la Libertad junto al río Guadiana, se ha consolidado en los últimos años como uno de los referentes gastronómicos de la ciudad, atrayendo tanto a residentes como a visitantes que buscan una propuesta basada en productos de calidad, popularmente valorada por su cocina mediterránea y sus arroces. Además de su propuesta gastronómica, el restaurante dispone de una amplia terraza con vistas al entorno urbano de Mérida, lo que lo convierte en un lugar frecuentado para celebraciones familiares, reuniones de negocios y encuentros entre amigos.

La Milanesa de Mérida

La Milanesa de Mérida

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La Milanesa de Mérida / FERNANDO VALBUENA

De España a la Premier, la liga francesa y Qatar

El sevillano está considerado uno de los porteros españoles con mayor experiencia internacional de su generación. Nacido en 1993, Rico se formó en la cantera del Sevilla FC, donde dio el salto al primer equipo en la temporada 2014-15. Su irrupción fue inmediata, convirtiéndose en titular de un conjunto que vivió algunos de los momentos más exitosos de su historia reciente. Con el club hispalense conquistó dos títulos consecutivos de la UEFA Europa League, consolidándose como uno de los guardametas más prometedores del fútbol español.

Su rendimiento le abrió las puertas de la selección española absoluta, con la que debutó en 2016 y llegó a formar parte de la convocatoria para la Eurocopa de ese mismo año.

Tras su etapa en Sevilla, inició una carrera internacional que le llevó a defender la portería del Fulham FC en la Premier League y posteriormente del Paris Saint-Germain. En el conjunto parisino compartió vestuario con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial y sumó títulos nacionales, entre ellos campeonatos de liga en Francia.

Sergio Rico durante su etapa con el PSG

Sergio Rico durante su etapa con el PSG / EP

Durante la temporada 2021-22 regresó a España para jugar cedido en el RCD Mallorca, aportando experiencia y seguridad bajo palos en la lucha del conjunto balear por la permanencia.

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Sin embargo, su nombre trascendió el ámbito deportivo en mayo de 2023, cuando sufrió un gravísimo accidente ecuestre durante la romería de El Rocío. El portero permaneció durante semanas en estado crítico y tuvo que afrontar una larga recuperación que mantuvo en vilo al mundo del fútbol. Rico logró recuperarse y regresar a la competición profesional más de un año después, un regreso que él mismo calificó como un auténtico milagro. A principios de 2026, el portero decidió desvincularse unilateralmente del Al-Gharafa catarí debido a incumplimientos salariales y problemas administrativos, pasando a ser agente libre, por lo que actualmente está buscando equipo.

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