El Teatro Romano de Mérida sumará dos esculturas de bronce de 350 kilos en homenaje a sus arqueólogos

El recinto del Teatro y el Anfiteatro romanos de Mérida incorporará dos nuevas esculturas de bronce en homenaje a José Ramón Mélida Alinari y Maximiliano Macías Liáñez, los arqueólogos que excavaron el teatro romano entre los años 1910 y 1914, quienes hicieron posible la recuperación de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha formalizado el contrato para la creación, transporte e instalación de ambas piezas por un importe de 58.685 euros, IVA incluido. La adjudicataria es la empresa Bronces Artísticos S.L., con sede en San Fernando de Henares, y el plazo de ejecución previsto es de seis meses desde la entrada en vigor del contrato.

La actuación se ha tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Según recoge la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el contrato solo podía ser ejecutado por un operador económico concreto al tratarse de la creación o adquisición de una obra de arte o actuación artística única. El expediente precisa que las dos esculturas, a cargo del autor Estanislao García Olivares, solo podían ser realizadas por la empresa adjudicataria al ser la única autorizada por el escultor.

Reconocimiento

Las esculturas se conciben como un reconocimiento a la labor de Mélida y Macías, responsables de las excavaciones que permitieron recuperar el teatro romano. El informe de necesidad del contrato destaca que no solo lo excavaron, sino que impulsaron su restauración y recuperación para devolverle su uso teatral. Ese proceso culminó años después con la primera representación del Festival de Teatro Clásico de Mérida, celebrada el 18 de junio de 1933 con 'Medea', de Séneca, traducida por Miguel de Unamuno e interpretada por Margarita Xirgu.

Las figuras estarán inspiradas en la conocida fotografía de los dos arqueólogos en la escena del teatro romano, realizada por Bocconi cuando ambos tenían ya una edad avanzada. El Consorcio plantea así un homenaje semejante al que en su día recibió la propia Margarita Xirgu, que cuenta con una escultura en una de las salas anexas a la escena del monumento.

Las esculturas

Las piezas se realizarán en bronce mediante la técnica de la cera perdida y tendrán un peso aproximado de 350 kilos cada una. El grosor medio del bronce será de un centímetro, aunque podrá variar en función de las necesidades de resistencia de cada zona, e incluso incorporar refuerzo interior de acero si fuera necesario.

Para reforzar su presencia en el espacio monumental, las esculturas tendrán un tamaño ligeramente superior al natural. La figura de Maximiliano Macías medirá en torno a 1,90 metros de altura y la de José Ramón Mélida, alrededor de 1,75 metros.

Ambas se colocarán sobre una plataforma plana que garantice su estabilidad y permita fijarlas a la cimentación mediante anclajes. En esas bases figurarán los nombres de los arqueólogos y un texto explicativo, aunque la plataforma no forma parte del contrato adjudicado, ya que será ejecutada directamente por el Consorcio.

El lugar elegido para su instalación será la intersección entre el teatro y el anfiteatro romanos, en un punto exterior de encuentro entre ambos edificios. La documentación del expediente señala que el Consorcio va a adecuar ese espacio y mejorar la accesibilidad externa entre el Anfiteatro y el propio Teatro Romano. El organismo considera que la colocación de estas esculturas supondrá, además de un reconocimiento a la labor de los dos arqueólogos, un nuevo reclamo turístico dentro del conjunto monumental.