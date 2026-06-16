El embalse de Alange quiere jugar en primera y mirar de tú a tú al piragüismo y el remo de élite

La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Alange han reforzado su colaboración para impulsar el piragüismo, el remo y la práctica deportiva general en la localidad pacense. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la resolución por la que se da publicidad al convenio suscrito entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y el consistorio para intensificar, mejorar y promocionar estas modalidades deportivas.

El acuerdo busca consolidar el Centro de Tecnificación Deportiva para Piragüismo y Remo de Alange como un espacio de referencia regional, nacional e internacional para la práctica de deportes acuáticos. Al mismo tiempo, las instalaciones continuarán abiertas al uso de la ciudadanía para el desarrollo de actividades deportivas y saludables.

Un impulso al embalse de Alange

A través de este convenio, la Dirección General de Deportes reforzará la gestión y la promoción deportiva del centro, con programas de tecnificación, concentraciones deportivas, eventos y actividades vinculadas al piragüismo y al remo. La Junta también ha señalado que se seguirá trabajando para convertir el entorno del embalse de Alange en un destino de excelencia deportiva y turística sostenible.

Centro de Tecnificación Deportiva de Piragüismo y Remo de Alange. / Junta de Extremadura

El director general de Deportes de la Junta, Santiago Amaro, ha destacado que este convenio supone "un paso más" en la apuesta del Gobierno regional por convertir Alange y su entorno en un "referente" nacional e internacional para la práctica del piragüismo y el remo.

Amaro ha subrayado, además, que la Junta está impulsando instalaciones deportivas que no solo favorecen el alto rendimiento y la tecnificación, sino que también generan oportunidades para el turismo deportivo, la actividad económica y la práctica saludable entre la ciudadanía.

Instalaciones abiertas a la ciudadanía

La Junta de Extremadura pondrá las instalaciones a disposición de la ciudadanía, especialmente las dependencias del gimnasio y las zonas comunes, garantizando su uso público y deportivo. También colaborará en la celebración de eventos deportivos y en la promoción de las disciplinas acuáticas.

Piragüistas en el embalse de Alange. / El Periódico Extremadura

El convenio establece además que la Administración autonómica asumirá la gestión técnica y las reparaciones extraordinarias del centro, mientras que el Ayuntamiento de Alange se compromete a mantener las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, sufragar los gastos ordinarios y proporcionar los recursos humanos necesarios para el desarrollo de actividades deportivas dirigidas a la ciudadanía.

Tres años de vigencia

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años y podrá ser prorrogado, por acuerdo entre las partes, por un periodo de hasta cuatro años. Asimismo, contempla la creación de una Comisión de Seguimiento, que se encargará de velar por el correcto funcionamiento del convenio y por el cumplimiento de los objetivos deportivos y sociales previstos.

Con esta iniciativa, la Junta ha reafirmado su compromiso con el impulso del deporte como herramienta de cohesión social, desarrollo territorial y promoción de hábitos de vida saludables, especialmente en el medio rural, poniendo en valor los recursos naturales y deportivos de Extremadura.