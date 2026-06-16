La exposición de Mérida que convierte un poemario en trece libros diferentes

Un mismo poemario puede convertirse en trece libros distintos. Cambia la mirada, cambia el ritmo, cambia la forma de leerlo y hasta la manera de tocarlo. Esa es la idea que sostiene ‘ECOS. Después del grito’, la exposición que reúne en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida los proyectos de diseño editorial creados por estudiantes de 4.º curso del grado de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) a partir de ‘Apenas gritar’, de la autora belga afincada en España Charlotte Lecharlier.

La muestra, inaugurada el pasado jueves con la asistencia del delegado de Cultura, Antonio Vélez, permanecerá abierta hasta el próximo 22 de junio en el pasillo central. En ella se pueden ver trece propuestas editoriales diferentes para una misma obra literaria, desarrolladas dentro de la asignatura de Diseño Editorial.

Muestra del alumnado de 4º de Diseño Gráfico de la ESAD. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El proyecto ha permitido al alumnado participar en todas las fases de creación de un producto editorial real, desde la interpretación del texto hasta la definición gráfica, la ilustración, la maqueta, la impresión y la encuadernación final. Además, ha contado con la colaboración directa de Charlotte Lecharlier y de la editorial extremeña La Experiencia, especializada en publicaciones de cuidada factura gráfica y propuestas lectoras innovadoras.

Una de las singularidades de la exposición es que los visitantes no solo pueden contemplar los trabajos, sino también hojearlos y leerlos. Las maquetas han sido impresas y encuadernadas en su formato definitivo, lo que permite acercarse a cada propuesta como si se tratara ya de un libro publicado. Cada proyecto se acompaña de paneles explicativos sobre el proceso creativo, las decisiones de diseño y los aspectos técnicos, junto a una selección de ilustraciones originales realizadas por cada autor.

Diseño editorial

Vélez destacó que desde el consistorio existe la voluntad de «dar difusión a todo el trabajo que se hace desde esta institución educativa», así como de facilitar que el alumnado pueda mostrar «el resultado de sus trabajos en la calle». Por su parte, el profesor responsable del proyecto, Pablo Pámpano Vaca, subrayó que la exposición demuestra el valor del diseño editorial como disciplina creativa.

«El conjunto de las propuestas demuestra cómo el diseño editorial puede honrar, enriquecer e incluso transformar la percepción de una obra literaria. Cada proyecto es una interpretación singular de una misma partitura; trece ecos diferentes que dialogan con la voz de la autora y evidencian el talento, la sensibilidad y la madurez profesional de estos jóvenes diseñadores», manifestó

La implicación de Lecharlier durante todo el proceso creativo ha favorecido un diálogo directo entre literatura y diseño. La autora explicó que trasladó al alumnado la importancia de trabajar con libertad a la hora de ilustrar y de interpretar la poesía, porque «la poesía está siempre a medio camino entre quien la escribe y la persona que la lee». Sobre el resultado final, aseguró que «va más allá» de lo que esperaba.

Entre los trabajos realizados, dos diseños han sido seleccionados por la editorial para la producción del libro. Uno de ellos es el de la alumna Lucía Borrego, que ha apostado por ilustraciones minimalistas y una paleta cromática reducida basada en el negro y el dorado. También ha sido elegido el proyecto de Sandra Fernández, quien manifestó que tuvo muy presente la primera reunión con Lecharlier.