El hombre apuñalado en Mérida ha sido operado y la Policía espera detener al agresor en pocas horas

La investigación por el apuñalamiento ocurrido este lunes por la tarde en Mérida avanza con la previsión de que el presunto autor pueda ser detenido en un plazo breve. Así lo ha señalado este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha confiado en que la Policía Nacional logre arrestar al supuesto agresor "dentro de muy poco tiempo" e incluso "en pocas horas".

Quintana ha respondido a preguntas de los periodistas sobre este suceso tras asistir al acto conmemorativo del Día de las Víctimas del Terrorismo de la Policía Nacional, celebrado en la Delegación del Gobierno en Badajoz. El delegado ha explicado que la investigación está ya "encaminada" y que los agentes trabajan para localizar y detener a la persona presuntamente implicada en la agresión.

El delegado del Gobierno en Extremadura atiende a los medios tras el acto celebrado en la Delegación del Gobierno en Badajoz. / Europa Press

Investigación abierta

El delegado del Gobierno ha confirmado que los hechos han consistido en un apuñalamiento registrado en la tarde de este lunes en la ciudad de Mérida. Según ha indicado, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación y las primeras pesquisas apuntan a que la detención podría producirse en un corto espacio de tiempo.

La prioridad en este momento pasa por arrestar al supuesto autor y, a partir de ahí, continuar con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Sobre el motivo del enfrentamiento, Quintana ha reconocido que "todavía no" se conoce, ya que la investigación sigue "en marcha".

La avenida de Alange de Mérida, zona donde se ha registrado el suceso. / Javier Cintas

La víctima permanece ingresada

En cuanto al estado de la víctima, el delegado ha señalado que permanece ingresada tras haber recibido asistencia médica y haber sido intervenida. No obstante, ha apuntado que, en principio, su vida no corre peligro.

"Lógicamente está ingresado, había tenido alguna operación, esperemos que se recupere pronto", ha afirmado Quintana, que ha insistido en que la Policía Nacional trabaja para cerrar cuanto antes la detención del presunto agresor.

El suceso ha provocado un despliegue policial en la ciudad desde la tarde del lunes, dentro de las actuaciones abiertas para localizar al supuesto autor del apuñalamiento y completar una investigación que continúa activa.