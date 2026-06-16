Sucesos
La Policía Nacional busca a un hombre por apuñalar a otro y dejarlo herido grave en Mérida
Los agentes han identificado al presunto autor y ha activado un operativo para proceder a su detención tras el traslado de la víctima al hospital de la capital extremeña
Un hombre ha resultado herido grave por arma blanca en Mérida tras una agresión ocurrida este lunes en la avenida de Alange, en el entorno del recorrido que conecta la capital autonómica con el municipio pacense de Alange. La víctima ha tenido que ser trasladada rápidamente al hospital emeritense debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Despliegue policial
La Policía Nacional de Mérida ha desplegado varias patrullas por distintas barriadas de la ciudad para tratar de localizar al presunto autor de la agresión. Según la información conocida, el supuesto responsable del hecho delictivo se encuentra identificado, aunque por el momento no consta que haya sido detenido.
Inmediata detención
La investigación ha quedado en manos de la Brigada Local de Policía Judicial de Mérida, que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Los agentes han activado el correspondiente operativo con el objetivo de proceder a la inmediata detención del presunto agresor.
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