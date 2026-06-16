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La Policía Nacional busca a un hombre por apuñalar a otro y dejarlo herido grave en Mérida

Los agentes han identificado al presunto autor y ha activado un operativo para proceder a su detención tras el traslado de la víctima al hospital de la capital extremeña

Dos agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Dos agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / El Periódico Extremadura

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Un hombre ha resultado herido grave por arma blanca en Mérida tras una agresión ocurrida este lunes en la avenida de Alange, en el entorno del recorrido que conecta la capital autonómica con el municipio pacense de Alange. La víctima ha tenido que ser trasladada rápidamente al hospital emeritense debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Despliegue policial

La Policía Nacional de Mérida ha desplegado varias patrullas por distintas barriadas de la ciudad para tratar de localizar al presunto autor de la agresión. Según la información conocida, el supuesto responsable del hecho delictivo se encuentra identificado, aunque por el momento no consta que haya sido detenido.

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Agente de la Policía Nacional.

Agente de la Policía Nacional. / El Periódico Extremadura

Inmediata detención

La investigación ha quedado en manos de la Brigada Local de Policía Judicial de Mérida, que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Los agentes han activado el correspondiente operativo con el objetivo de proceder a la inmediata detención del presunto agresor.

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