Pasar la ITV en Mérida, misión imposible: vecinos desesperados y reproches a la Junta por falta de previsión

Por Mérida ha registrado una moción urgente en el ayuntamiento para reclamar a la Junta de Extremadura una solución "inmediata" ante la situación que, según ha denunciado la formación, atraviesa la estación de ITV de Mérida por las dificultades para obtener cita previa en plazos razonables.

La formación municipalista ha señalado que numerosos vecinos de la ciudad y de la comarca llevan meses trasladando sus quejas por los retrasos en el servicio. Según Por Mérida, esta situación está afectando a familias, autónomos, transportistas, agricultores y empresas, que se ven obligados a asumir demoras, posibles sanciones o desplazamientos a otras estaciones para poder realizar la inspección de sus vehículos.

Competencia autonómica

Por Mérida ha recordado que la competencia corresponde a la Junta de Extremadura, aunque ha defendido que el ayuntamiento "no puede mirar hacia otro lado" ante un problema que afecta de forma directa a los emeritenses y al entorno de la capital autonómica.

"Mérida necesita un servicio público digno, eficaz y adaptado a la demanda real de la ciudad y su entorno", ha indicado la formación, que ha reclamado medidas para evitar que los usuarios sigan soportando las consecuencias de lo que considera una falta de previsión por parte de la administración competente.

Más personal y horarios

Entre las medidas planteadas, Por Mérida ha pedido el refuerzo urgente de personal, la ampliación de horarios y de líneas de inspección durante los meses de mayor demanda, así como una mejora del sistema de cita previa online y una auditoría de la gestión actual de la estación de ITV.

"Los emeritenses no pueden seguir perdiendo tiempo, dinero y tranquilidad por la falta de previsión de la administración competente", ha sostenido Por Mérida, que ha asegurado que seguirá defendiendo que los servicios públicos que afectan directamente a la ciudad "funcionen como merecen nuestros vecinos".