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Fiesta vecinal

El Barrio de Mérida mete un toro mecánico en diez días de fiesta con espuma, procesión y música

La programación reunirá del 19 al 28 de junio talleres, concursos populares, actividades familiares, actuaciones y citas para todas las edades

Responsables municipales y vecinales, durante la presentación de la Semana Cultural de la barriada El Barrio de Mérida.

Responsables municipales y vecinales, durante la presentación de la Semana Cultural de la barriada El Barrio de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La barriada El Barrio de Mérida celebrará del 19 al 28 de junio su Semana Cultural con una programación renovada y pensada para todas las edades. El calendario incluirá talleres infantiles, concursos populares, gymkanas, fiesta de la espuma, toro mecánico, procesión, actuaciones musicales y propuestas familiares para reforzar la convivencia vecinal durante diez días.

La programación fue presentada ayer por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, junto al presidente y la secretaria de la Asociación de Vecinos de El Barrio, Antonio Campos y Carmen Fernández. La edil destacó que esta barriada "ya forma parte de la tradición de las Semanas Culturales" y subrayó el impulso que ha dado la nueva directiva al barrio y a la cultura.

Diez días de juegos, talleres y convivencia

La Semana Cultural comenzará el viernes 19 con el tradicional Vino de Honor, previsto a las 21.00 horas. El lunes 22 arrancarán los concursos con la petanca infantil, hasta los 14 años, a las 19.00 horas, y la petanca de adultos, a las 20.00 horas.

El martes 23, Cruz Roja Juventud impartirá por la mañana los talleres de Atrapasueños y Crea tu chapa. Por la tarde se celebrarán una gymkana infantil en bicicleta, el concurso de dominó para mayores de 16 años y la carrera de cintas infantil. El miércoles 24 habrá talleres artesanales, una gymkana acuática familiar y dominó infantil.

Una de las jornadas más llamativas será la del jueves 25, con juegos tradicionales, pintacaras, fiesta de la espuma con tobogán y toro mecánico, además del torneo de cuatrola para mayores de 16 años.

Pregón, procesión y música hasta la madrugada

El viernes 26 tendrá lugar el pregón de la Hermandad del Calvario, a las 21.30 horas. Después habrá una exhibición de danza de la Academia WabiSabi, la actuación del grupo Steelazo y, a medianoche, la orquesta Agua Salá.

El sábado 27 comenzará con un concurso de pesca, un taller de orientación familiar, el concurso de pinchaglobos con dardos, el lanzamiento de hueso de aceituna y un concurso de comida dulce y salada. Por la tarde, a partir de las 20.30 horas, se celebrará la procesión de la Virgen de la Amargura y la misa en el parque de El Barrio. La jornada continuará con actuaciones de baile moderno, el Estudio de Creación de Formación Artística y DJ Almeja.

El domingo 28, último día de la Semana Cultural, se celebrarán los concursos de oca infantil, carrera de sacos, rana infantil y de adultos, futbolín infantil y arroces, este último amenizado por DJ Toño Carmona. Por la noche habrá un concurso de talentos, entrega de trofeos y música con la orquesta Agua Salá.

Una cita abierta a todo el barrio

Carmen Fernández señaló que la Semana Cultural busca favorecer "la unión familiar y vecinal" y aseguró que será "una jornada divertida en la que está todo el mundo invitado".

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Por su parte, Antonio Campos agradeció el apoyo económico y material del Ayuntamiento de Mérida y la labor del equipo municipal, que, según indicó, "siempre están para lo que necesitamos y nos permite desarrollar tanto la Semana Cultural como el resto de actividades durante el año".

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