Un choque frontal con cuatro menores heridos y dos atropellos marcan una semana con 21 incidentes en Mérida

La semana pasada se produjeron en Mérida un total de 21 incidentes relacionados con la seguridad vial en los que tuvo que intervenir la Policía Local. Según los datos facilitados, 13 resultaron con daños materiales y 8 con lesiones personales. Uno de los más destacados tuvo lugar el miércoles por la noche en el Camino del Peral (cruce con Avenida Jose María Álvarez), donde un choque frontal entre dos vehículos dejó seis personas heridas.

El accidente fue provocado por la invasión del carril contrario de un vehículo cuyo conductor responsable arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia. De los seis heridos, cuatro eran menores de entre 10 y 14 años que viajaban en la parte trasera de uno de los vehículos y resultaron heridos con lesiones de carácter leve. Una mujer de 38 años y un hombre de 63 años sufrieron policontusiones de carácter menos grave. Todos fueron asistidos y trasladados al Hospital de Mérida.

Para prestar asistencia se movilizaron un equipo médico de atención domiciliaria (EMAD), una ambulancia medicalizada (UME) y otra convencional, una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y efectivos de Policía Local.

Más accidentes y atropellos

También hubo una colisión por alcance en la Rotonda de las Tres Fuentes, que causó lesiones al conductor de un ciclomotor y un choque frontal sin heridos en la calle Xenodoquio debido a que uno de los implicados no respetó una señal de STOP. Asimismo, en la Avenida Eugenio Hermoso se interceptó a un conductor que carecía de permiso por pérdida de vigencia tras una sentencia judicial.

Por otro lado, dos peatones fueron atropellados en un paso señalizado de la Travesía de Carretera de Valverde. cuyo impacto les causó lesiones leves.

En el marco de las labores de vigilancia y prevención activa se realizaron 15 pruebas de alcoholemia, con 14 negativos, y una con una tasa superior a 0,50, con la consiguiente infracción administrativas.

Más allá de la seguridad vial: desmantelan una plantación de marihuana

Como suceso independiente a la seguridad vial, destaca a principios de mes la desmantelación de una plantación de marihuana oculta en una nave de Mérida. Tras numerosas quejas anónimas de varios vecinos por el fuerte olor a marihuana en las inmediaciones de La Corchera, la Policía Nacional descubrió cultivo ilegal, situado en el entorno del barrio de San Agustín, e intervino 155 plantas de marihuana.

Según informó la Policía Nacional, la investigación comenzó a mediados del pasado mes de mayo, cuando el Grupo de Estupefacientes de Mérida fue alertado por indicativos de Seguridad Ciudadana de la posibilidad de que existiera un cultivo ilegal en esta zona. Durante las comprobaciones, los investigadores detectaron que el olor se intensificaba especialmente en horas nocturnas y que coincidía con la apertura de las puertas de una nave situada en la calle Torremejías, desde la que una persona salía a pasear un perro.

Interior de la nave de Mérida donde la Policía Nacional ha intervenido 155 plantas de marihuana. / Policía Nacional

Las pesquisas permitieron comprobar que la nave no disponía de suministro eléctrico, aunque desde el exterior se escuchaba con claridad un ruido constante. Los agentes contactaron entonces con los propietarios del inmueble, que manifestaron que hacía más de un año que no acudían a la nave y que desconocían la existencia de la plantación. Según indicaron, habían permitido su uso a un vecino que les había propuesto la compra del inmueble.

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El 4 de junio se personó voluntariamente en la Comisaría de Mérida el presunto responsable de la plantación, un varón de 29 años que, egún la Policía Nacional, ya contaba con antecedentes por hechos similares.