Noche de susto en Mérida al arder un calentador en una vivienda frente al 100 Montaditos

Un calentador salió ardiendo en una vivienda de la barriada de Nueva Ciudad, en Mérida, situada frente al establecimiento 100 Montaditos, en un suceso que movilizó a varios servicios de emergencia durante la noche de este pasado lunes. El incendio se declaró en torno a las 22.30 horas, cuando se recibió una llamada alertando de que salían llamas del aparato en el interior del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, bomberos y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que intervinieron tras recibir el aviso. La presencia de los vehículos de emergencia llamó la atención de vecinos y viandantes en esta zona de Nueva Ciudad, aunque la situación pudo ser controlada con rapidez.

Vehículos del CPEI de la Diputación de Badajoz, en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Mérida

El fuego quedó en un susto

Los bomberos consiguieron extinguir el fuego en poco tiempo, lo que evitó que las llamas se propagaran al resto de la vivienda. Según los datos disponibles, no se registraron heridos ni fue necesario atender a ninguna persona por daños de consideración.

El suceso, pese a la alarma inicial, quedó finalmente en un susto para las personas que se encontraban en el inmueble y para quienes estaban en las inmediaciones en ese momento.