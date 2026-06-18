Más de 200 empleos y nuevas instalaciones deportivas, ejes de la inversión de 18 millones de euros en Mérida

Los más de 18 millones de euros procedentes del remanente positivo de tesorería (correspondiente al ejercicio 2025) en Mérida serán destinados a reforzar el empleo, potenciar la accesibilidad, crear nuevas instalaciones deportivas, mejorar los barrios, financiar la gratuidad del autobús urbano y actuar en edificios municipales. El Pleno Municipal aprueba este jueves la distribución del dinero, resultando en una inversión dirigida a mejorar la calidad de vida de los emeritenses, según confirmó en la mañana del miércoles el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

Más trabajos y mejor accesibilidad

“Mientras queden 4.232 vecinos y vecinas sin trabajo, este Ayuntamiento no descansará”, ha expresado Osuna tras especificar que Mérida lidera la reducción del desempleo en Extremadura, con un descenso del 45,6% desde 2015. En este contexto, 2,5 millones de euros provenientes de este fondo permitirá poner en marcha un plan que generará más de 200 empleos directos.

En materia de accesibilidad y atención a las personas con discapacidad, el Ayuntamiento impulsará nuevas actuaciones en diferentes puntos de la ciudad para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la movilidad urbana. Las inversiones llegarán a calles como Santa Lucía, San Juan, López Puigcerver y Dulce Chacón, además del Pasaje Rigoberta Menchú, la Plaza de la Corraleta, la conexión entre el MAM y la Ciudad de la Infancia o la Torre Albarrana par el acceso posterior al Teatro María Luisa.

“Hay más de 18.000 personas en Mérida que necesitan moverse por su ciudad sin obstáculos. Estamos construyendo una ciudad más accesible, más libre y más inclusiva”, ha afirmado el alcalde, quien también ha anunciado inversiones en tecnología asistida para personas con parálisis cerebral, ELA y otras discapacidades que requieren sistemas alternativos de comunicación.

Apuesta por el deporte y la vida en los barrios

Las instalaciones deportivas constituyen otro de los ejes de actuación. El Ayuntamiento renovará el césped artificial del campo de fútbol de María Auxiliadora y el campo de fútbol-7 de Las Abadías, además de crear nuevas instalaciones deportivas en las barriadas de La Paz y Nueva Ciudad. “El deporte no es un lujo. Es salud, es convivencia y es futuro. Por eso seguimos mejorando y ampliando los espacios deportivos de nuestros barrios”, ha indicado el alcalde.

Los barrios emeritenses también tendrán mejoras centradas en el acerado, pavimentación y renovación de firmes. Zonas como Plantonal de Vera, San Juan, Santa Eulalia, La Antigua, La Calzada o Nueva Ciudad se verán beneficiadas por esta iniciativa. “Seguimos arreglando las tripas de la ciudad, aquello que muchas veces no aparece en las fotografías pero que mejora la vida diaria de quienes viven en nuestros barrios”, ha explicado.

Optimización de servicios públicos

Otro de los apartados destacados será la financiación del servicio de autobús urbano gratuito. Durante 2025, el transporte público de la ciudad registró 1.677.627 viajeros, una cifra histórica que, según el alcalde, demuestra la utilidad de una medida que contribuye al ahorro de las familias emeritenses y favorece una movilidad más sostenible. “Cada uno de esos viajes es dinero que no sale del bolsillo de una familia. Seguimos apostando por un modelo que entiende la movilidad como un derecho y no como un privilegio”, ha remarcado.

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Por último, los fondos permitirán acometer actuaciones en edificios municipales, iluminación y seguridad vial. Entre ellas destacan la climatización de instalaciones como IFEME y el Economato, la mejora del alumbrado público y diversas intervenciones destinadas a reforzar la seguridad en la vía pública.