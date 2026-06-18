Casi 200 propietarios expedientados en Mérida por no desbrozar sus solares y parcelas ante el riesgo de incendios

Desde el mes de marzo, el Ayuntamiento de Mérida ha estado realizando tareas de desbroce en la ciudad con trabajadores municipales y de las empresas concesionarias especialmente de cara a las altas temperaturas que se esperan este verano y al consecuente riesgo de incendios. Por ello, también ha recordado a los propietarios de solares, parcelas y otros terrenos que tienen el deber de realizar labores de desbroce, limpieza y adecentamiento de sus terrenos y ha abierto 200 expedientes exigiendo estas acciones a los propietarios de terrenos privados que han incumplido esta norma.

Por su parte, el consistorio ha desbrozado 65 hectáreas de superficie en distintas zonas y barrios de Mérida, siguiendo criterios de seguridad y prevención. En este sentido, ha desarrollado más de 55 actuaciones específicas identificadas en parcelas, taludes, bordes de viales, zonas verdes y espacios municipales, abarcando la práctica totalidad de los barrios de Mérida. Las especiales condiciones meteorológicas de este año, con abundantes precipitaciones durante el final del invierno, han obligado además a repetir actuaciones en determinadas zonas hasta en dos y tres ocasiones para garantizar las condiciones de seguridad y prevención de incendios durante la época estival.

Para ello, también se ha utilizado maquinaria agrícola y además, se han habilitado cortafuegos en áreas consideradas vulnerables y susceptibles a incendios, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la seguridad ciudadana.

Zonas de actuación

Se ha actuado en 15 barrios y sectores urbanos. Estos han sido Montealto, Tierno Galván, La Calzada, Cruzcampo, Nueva Ciudad, Juan Canet, Monteadirem, Sectores Oeste, Plantonal, Rosalba, Proserpina, El Prado, Zona Norte, La Corchera, Vía de la Plata. También se ha desbrozado en el colegio Josefinas, colegio San Luis, colegio San Juan Bosco, centro Down Mérida y la guardería de Montealto.

De la misma forma, se han realizado trabajos en numerosos taludes urbanos, especialmente en Pancaliente, Paseo de Roma, Reina Sofía, Avenida de Alange, Parque de San Antonio, glorieta Vietnam y Alcazaba. Los trabajos también han abarcado vías y accesos estratégicos como los de carretera de Valverde, carretera de Proserpina, carretera de El Palo, Avenida Felipe VI, Avenida Juan Pablo II y Avenida Vía de la Plata.

200 expedientados

A partir del 1 de junio, desde el Departamento de Disciplina urbanística municipal se están realilzando las comprobaciones oportunas necesarias y, en los casos de solares y parcelas sin limpiar, se está procediendo a la iniciación de procedimiento para ordenar la ejecución de las actuaciones requeridas. Así lo estima el Bando de Limpieza de Solares que firmó el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, en mayo de 2022. A raíz de ello, el Ayuntamiento ha abierto casi 200 expedientes a propietarios de solares y terrenos exigiendo estas acciones.

"Todos los propietarios de solares, parcelas y otros terrenos, tienen el deber de realizar las oportunas labores de desbroce, limpieza y adecentamiento de los mismos a fin de mantener las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Los restos de la limpieza deberán ser retirados del solar y trasladados a un vertedero controlado", señala el texto, que advierte de que los incumplimientos pueden derivar en órdenes de ejecución, tasas por actuaciones subsidiarias y las correspondientes sanciones.

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"A pesar de las órdenes de ejecución dictadas por el Departamento de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento para que los propietarios mantengan los solares sin edificar en condiciones de seguridad y salubridad, se viene comprobando que en nuestro municipio existe un gran número de solares, parcelas y otros terrenos sin urbanizar, en los que se acumula gran cantidad de hierbas y matorrales, las cuales una vez que se sequen, son susceptibles de entrar en combustión, siendo, además, un lugar idóneo para albergar insectos y roedores", detalla el documento.