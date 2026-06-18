Los concejales de Vox abandonan el pleno en Mérida tras la expulsión de su portavoz: "Es una vergüenza"

La tensión política ha marcado este jueves el pleno del Ayuntamiento de Mérida. El Grupo Municipal de Vox ha abandonado la sesión después de que el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ordenara la expulsión de su portavoz, Marta Garrido, durante el debate de una modificación de créditos que incluía una subvención de 100.000 euros destinada a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

El incidente se ha producido cuando se discutía uno de los puntos económicos del orden del día. Según ha explicado posteriormente VOX en una nota de prensa, Garrido estaba justificando el voto contrario de su formación a la modificación presupuestaria al considerar que no podía respaldar una partida dirigida a una organización que, según sostiene el partido, ha sido cuestionada internacionalmente por supuestos vínculos con Hamás.

La portavoz ha señalado que su grupo compartía otras actuaciones incluidas en la modificación de créditos, pero rechazaba expresamente la subvención destinada a la agencia de Naciones Unidas.

Cruce de acusaciones en el salón de plenos

Según la versión de VOX, durante su intervención el alcalde la interrumpió en varias ocasiones al considerar que algunas de sus afirmaciones eran "bulos y falsedades". La discusión fue elevando el tono hasta que Rodríguez Osuna ordenó finalmente la expulsión de la portavoz del pleno.

Tras la salida de Garrido, el resto de concejales de Vox abandonaron también la sesión en señal de protesta.

En el comunicado difundido posteriormente, la formación ha acusado al regidor socialista de actuar con "formas despóticas" y de aplicar una supuesta "censura política" contra las posiciones de la oposición.

Para Garrido, lo ocurrido constituye una "vergüenza" y un "insulto a los vecinos que nos han elegido para representarles". La portavoz ha sostenido además que el gobierno municipal pretende impedir el debate sobre el destino de los fondos públicos cuando las posiciones de la oposición chocan con las del ejecutivo local.

Un enfrentamiento que vuelve a evidenciar la polarización

El episodio refleja el clima de creciente confrontación política que se vive desde hace meses en el Ayuntamiento de Mérida. Los enfrentamientos entre el gobierno socialista y VOX han sido frecuentes en cuestiones relacionadas con la cooperación internacional, las políticas sociales o determinadas declaraciones de carácter ideológico.

La ayuda a la UNRWA se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles del debate político nacional e internacional durante los últimos meses. Mientras diversas administraciones han mantenido o reforzado sus aportaciones a la agencia de Naciones Unidas por su papel humanitario en Gaza y en los territorios palestinos, sectores de la derecha y la extrema derecha han cuestionado la continuidad de esa financiación alegando dudas sobre la gestión de la organización.

En Mérida, esa controversia ha terminado trasladándose al salón de plenos y ha desembocado en una sesión marcada por las interrupciones, las acusaciones cruzadas y el abandono de la bancada de Vox.

La modificación de créditos, que incluía la subvención a la UNRWA junto a otras partidas presupuestarias, continuó su tramitación tras la salida de los concejales de la formación.