Suceso
Detenido el presunto autor del apuñalamiento de un hombre en Mérida
La agresión tuvo lugar el pasado lunes y la víctima resultó herido grave por arma blanca
La Policía Nacional ha detenido a un varón de 50 años como presunto autor del apuñalamiento ocurrido este pasado lunes en Mérida, en el que un hombre resultó herido grave por arma blanca. El arresto se produjo ayer por la noche.
La agresión tuvo lugar en la avenida de Alange, en el entorno del recorrido que conecta la capital autonómica con el municipio pacense de Alange. Tras el ataque, la víctima tuvo que ser trasladada rápidamente al hospital emeritense debido a la gravedad de sus heridas.
Según la información disponible hasta el momento, el supuesto responsable del hecho delictivo ya se encontraba identificado, aunque inicialmente no constaba que hubiera sido detenido. La Policía Nacional desplegó varias patrullas por distintas barriadas de la ciudad con el objetivo de localizarlo y proceder a su arresto.
La investigación quedó en manos de la Brigada Local de la Policía Judicial de Mérida, que se encargó de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de la agresión.
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