Mérida refuerza la salud mental con yoga, biodanza, talleres y conexión con la naturaleza en una jornada gratuita

El Parque de las Siete Sillas de Mérida será escenario de una jornada que busca visibilizar la importancia de la salud mental a través de la práctica del deporte y la actividad física. El próximo 20 de junio a partir de las 10.00 horas se desarrollarán numerosas actividades con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Yoga, según han confirmado este martes el delegado de Deportes, Antonio Marín y la presidenta de la Asociación de Yoga, Salud y Bienestar Samadhi de Mérida, Lorena Moreno.

La importancia de esta jornada

Marín ha señalado que la salud mental es “una cuestión que afecta a toda la sociedad” y ha recordado los casos de numerosos deportistas de élite que han reconocido públicamente haber sufrido problemas de este tipo a lo largo de sus carreras deportivas como Paula Badosa o Andrés Iniesta. En este sentido, el delegado ha destacado que muchas personas tienen en su entorno cercano familiares o conocidos que atraviesan dificultades relacionadas con la salud mental, “una realidad está cada vez más presente en la vida cotidiana”. Como profesional del deporte, Marín ha defendido el papel de la actividad física como “el mejor antidepresivo”.

Por su parte, Moreno ha destacado que “el yoga va más allá de la práctica física, constituyendo una filosofía de vida y una disciplina milenaria que busca la unión entre cuerpo, mente y espíritu”. En este sentido, ha señalado que herramientas como “la respiración consciente, la observación personal o la atención plena” resultan necesarias en “una sociedad marcada por el estrés, la ansiedad, el cansancio y la desconexión personal"

"Esta jornada nace con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro, bienestar y reflexión para toda la ciudadanía, promoviendo hábitos saludables y fomentando la importancia del autocuidado y la salud emocional en un entorno privilegiado de nuestra ciudad y de forma totalmente gratuita”, ha expresado el delegado.

Yoga, tonificación muscular, biodanza y talleres

Los participantes podrán disfrutar de una programación diversa, inclusiva y adaptada a todas las edades. Entre las actividades se encuentran sesiones de yoga para todos los niveles, orientadas a mejorar la salud física, mental y emocional mediante el movimiento consciente, la respiración y la relajación. Asimismo, se desarrollará la actividad “La Fuerza es Salud”, una propuesta centrada en la importancia de la tonificación y el fortalecimiento muscular como elementos fundamentales para mantener la autonomía personal, prevenir lesiones y favorecer una mejor calidad de vida. La programación también incluye “espacios dedicados al conocimiento de las raíces y la filosofía del yoga”, profundizando en aspectos como la respiración consciente, los mantras y las tradiciones asociadas a esta disciplina.

Moreno también ha avanzado que “la dimensión emocional y relacional” tendrá un papel destacado a través de propuestas como “la biodanza”, donde “la música y el movimiento servirán como herramientas para fomentar la creatividad, la autoestima, la alegría y la conexión con otras personas”.

Durante la tarde, se ofrecerán actividades relacionadas con “los chakras y el kundalini yoga”, dirigidas a profundizar en el conocimiento de la energía vital, la conciencia corporal y el crecimiento personal. También se desarrollará el taller “Volver a Ti”, una propuesta centrada en la reconexión con la naturaleza mediante la elaboración de sahumerios con plantas autóctonas, recuperando saberes tradicionales y fortaleciendo el vínculo con el entorno natural. La jornada concluirá con una experiencia de danza libre y consciente.

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Programación de la jornada / Ayuntamiento de Mérida

Programación para niños Además, habrá una programación específica para los niños y niñas, a través de una carpa infantil y diversas actividades diseñadas para “favorecer el aprendizaje a través del juego, la creatividad, la gestión emocional y valores como el respeto, la cooperación y el cuidado de la naturaleza”.

En la presentación de la jornada también ha intervenido Marina Carmona, directora del Centro de Danza y Yoga Wabi Sabi, entidad colaboradora de la iniciativa, quien ha puesto en valor el yoga como una herramienta para mejorar la calidad de vida en todas las edades. Asimismo, ha resaltado el enfoque holístico de esta práctica, basado en el equilibrio entre el cuerpo, la mente y la respiración.