El Shakespeare más oscuro llega a Mérida: Pepe Viyuela lidera ‘Timón de Atenas’ en el Festival de Teatro Clásico

William Shakespeare plasmó una crítica feroz al dinero y la hipocresía cuando creó a Timón de Atenas, un hombre rico y popular cuya vida da un giro drástico cuando cae en la ruina y sus amigos le traicionan. La obra de teatro, concebida en 1607 o 1608 por el dramaturgo inglés, tendrá una nueva puesta en escena este año que llega a Mérida de la mano del Festival de Teatro Clásico.

Con el actor Pepe Viyuela liderando el reparto, los asistentes podrán ser testigos de una de las obras más oscuras de Shakespeare. Dirigido por Hernán Gené y con escenografía a cargo de Mónica Florensa, presenta una mirada crítica sobre la corrupción, el poder del dinero, la fragilidad de las relaciones humanas y refuerza la línea temática de una edición del festival que apuesta por la revisión de los clásicos desde una perspectiva contemporánea.

Del 15 al 19 de julio, la obra se presentará en sesiones diarias a las 22:45 horas y contará también con el talento de Esther Acevedo, Bea Melgares, Tomás Pozzi, Miguel Uribe, Samuel Viyuela y Pepa Zaragoza, con un montaje desarrollado por Bombonera Producciones.

Comedia oscura y tragedia irónica en dos horas de función

El trabajo más pesimista y amargo del histórico poeta será versionado por Joaquín Hinojosa en una función de casi dos horas en el Teatro Romano de la capital emeritense. Las entradas están disponibles a través de la página web del festival con unos precios que van desde 17,90€ hasta 37,90€, dependiendo del rango de proximidad de las butacas con el escenario.

La historia tiene tanto de comedia oscura como de tragedia irónica, y también algo de farsa (e incluso, de Comedia del Arte).

Doblemente satírica -en el sentido que se burla de la pretensión social, de la codicia y de la ingratitud-, y profundamente irónica en la representación de la difícil situación del héroe, de su ceguera respecto de quienes lo rodean y de su caída en la misantropía, Timón de Atenas sigue siendo principalmente una poderosa voz que apela a nuestra propia tendencia a la misantropía, por más pronunciada o diluida que nos parezca.

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Hernán Gené se vale de todos los elementos teatrales a su alrededor para contar la historia de Timón de Atenas, que en su estructural amargura pasa de la filantropía a la misantropía, y de la ciudad Atenas, el senado y sus palacios, a las playas griegas bañadas por las olas.

Póster promocional de Timón de Atenas / Festival de Teatro Clásico de Mérida