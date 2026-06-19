A la cárcel sin fianza el detenido por dejar grave a un hombre de una puñalada en Mérida

El Juzgado de Mérida ha decretado este viernes prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 50 años detenido como presunto autor del apuñalamiento ocurrido el pasado lunes en la carretera de Alange, en la capital extremeña. La víctima, un varón de 40 años, continúa recuperándose en el hospital emeritense de las heridas sufridas por arma blanca.

La decisión judicial se ha producido después de que el arrestado haya pasado a disposición del juzgado emeritense, tras ser detenido hace dos días por la Policía Nacional como supuesto responsable de una agresión que dejó al herido en estado grave y obligó a su traslado urgente al centro hospitalario.

Una agresión con arma blanca

Los hechos se produjeron el pasado lunes en la zona de la carretera de Alange, en el entorno del recorrido que conecta la capital autonómica con el municipio pacense de Alange. Según la información conocida, el hombre de 40 años fue agredido con un arma blanca y tuvo que ser evacuado rápidamente al Hospital de Mérida debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima fue intervenida tras recibir asistencia sanitaria y permanece ingresada, aunque su vida no correría peligro. Así lo apuntó esta semana el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que explicó que el herido había sido operado y confiaba en que pudiera recuperarse pronto.

La avenida de Alange de Mérida, zona donde se ha registrado el suceso. / Javier Cintas

Detenido y enviado a prisión

El presunto agresor, que ya había sido identificado por los investigadores, fue detenido el miércoles por la noche tras el operativo desplegado por la Policía Nacional en distintas barriadas de la ciudad. La Brigada Local de Policía Judicial de Mérida se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias concretas de la agresión.

Tras su arresto y su puesta a disposición judicial, el juzgado emeritense ha acordado este viernes su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, una medida que mantiene al investigado en prisión mientras continúa abierta la causa.

Investigación abierta

El apuñalamiento provocó desde la tarde del lunes un despliegue policial en Mérida para tratar de localizar al presunto autor de la agresión. Quintana ya señaló entonces que la investigación estaba "encaminada" y que los agentes trabajaban para detener a la persona presuntamente implicada "dentro de muy poco tiempo".

La detención se produjo finalmente el miércoles por la noche y, dos días después, el juzgado ha acordado la entrada en prisión del arrestado. La investigación continúa abierta para completar las diligencias sobre un suceso que dejó a un hombre gravemente herido y que mantiene al detenido en prisión sin fianza.