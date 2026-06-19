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Seguridad vial

Cinco días de obras en la Avenida de Extremadura de Mérida: así quedará el tramo frente a Santa Eulalia

Los trabajos, que comenzarán el próximo lunes 22 de junio, buscan mejorar la seguridad vial y reducir el ruido del tráfico en la arteria principal

Las obras de reparación del tramo de la Avenida de Extremadura junto a Santa Eulalia comenzarán el próximo 22 de junio y tendrán una duración de cinco días

Las obras de reparación del tramo de la Avenida de Extremadura junto a Santa Eulalia comenzarán el próximo 22 de junio y tendrán una duración de cinco días / Ayuntamiento de Mérida

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El Periódico Extremadura

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El Ayuntamiento de Mérida iniciará el próximo lunes, 22 de junio, las obras de reparación del tramo de la Avenida de Extremadura situado a la altura de la Basílica de Santa Eulalia, una actuación con la que se pretende mejorar la seguridad vial, reducir el ruido del tráfico y ofrecer una solución más duradera para una de las principales arterias de acceso al centro de la ciudad.

Los trabajos, cuya duración estimada es de cinco días, se llevarán a cabo tras el acuerdo alcanzado entre el consistorio y la empresa adjudicataria, una vez analizado el estado del pavimento y las necesidades de una vía que soporta diariamente un elevado volumen de tráfico, especialmente de vehículos de gran tonelaje.

La intervención consistirá en la retirada del adoquinado existente, que en los últimos años ha venido registrando problemas derivados del intenso tránsito rodado. Posteriormente se realizará la nivelación completa de la superficie y el asfaltado del tramo afectado.

Desde el Ayuntamiento señalan que esta actuación responde a las recomendaciones técnicas realizadas tras el seguimiento del comportamiento del firme y permitirá mejorar las condiciones de circulación en una zona que registra una elevada intensidad de tráfico durante gran parte del día.

Más seguridad para los peatones

Además de la renovación del pavimento, el proyecto contempla la creación de tres nuevos pasos de peatones con el objetivo de facilitar los desplazamientos a pie en un entorno muy frecuentado tanto por vecinos como por visitantes debido a la cercanía de la Basílica de Santa Eulalia.

Asimismo, se ejecutarán nuevas canalizaciones para posibilitar la futura instalación de sistemas de iluminación específicos en estos cruces, una medida orientada a aumentar la visibilidad y reforzar la seguridad vial durante la noche o en condiciones de escasa luminosidad.

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Posibles afecciones al tráfico

El consistorio ha informado de que durante el desarrollo de las obras podrán producirse afecciones puntuales al tráfico, que serán comunicadas previamente. Por ello, ha solicitado la colaboración de la ciudadanía y el respeto a la señalización provisional que se instalará para garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar las incidencias en la circulación.

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