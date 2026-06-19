Mérida alza la voz en el Orgullo: "La defensa de los derechos del colectivo no responde a una cuestión ideológica"

El Ayuntamiento de Mérida y las entidades locales se suman a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra cada 28 de junio, para reivindicar la igualdad "real y efectiva" de este colectivo, así como el fortalecimiento de una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la dignidad. Así se recoge en una declaración institucional que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha leído este jueves al inicio del pleno municipal, y que ha sido suscrita por los grupos municipales del PSOE, PP, XMérida y Unidas por Mérida, quienes subrayan su firme compromiso con "la promoción de los derechos de las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación".

"Nuestros pueblos y ciudades deben ser lugares en los que cada persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida", señala esta declaración institucional, que apunta que cada 28 de junio se reconocen los avances alcanzados en la defensa de los derechos del colectivo y se reafirma el compromiso con "una sociedad más justa e igualitaria".

En este sentido, las entidades locales desempeñan "una labor fundamental en la promoción de entornos seguros y respetuosos, en los que la diversidad es valorada", tras lo que el texto reafirma que desde el Ayuntamiento de Mérida se seguirán impulsando políticas públicas que "fomenten la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos".

Ambiente festivo durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en 2025. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Desigualdad y violencia

Por otra parte, apunta que pese a los avances logrados en España, todavía existan situaciones de desigualdad y violencia que "deben abordarse desde el respeto al marco constitucional y a los principios de igualdad y libertad". Ante esta situación, la declaración defiende la necesidad de "impulsar campañas educativas y de sensibilización para promover la igualdad real y efectiva", así como "la convivencia y el respeto a la diversidad, además de establecer protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia o la discriminación".

También considera fundamental la formación del personal municipal en materia de diversidad sexual y de género y, por último, combatir los discursos de odio contra el colectivo LGTBI en cualquier ámbito. "Desde el Ayuntamiento de Mérida se apoya el impulso de políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo, así como la educación, la sensibilización, el diálogo y la actuación coordinada de las instituciones, consideradas herramientas clave para fortalecer la cohesión social y fomentar el rechazo a cualquier manifestación de odio, intolerancia o violencia", recoge el texto. Asimismo, reafirma que la defensa de los derechos del colectivo "no responde a una cuestión ideológica, sino a un compromiso democrático con los derechos humanos y la igualdad".

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Finalmente, Rodríguez Osuna ha invitado, con la lectura de esta declaración, a los gobiernos locales a sumarse a esta conmemoración para rendir homenaje a quienes, desde el activismo y los movimientos sociales, "llevan décadas luchando contra la persecución, el silencio y la discriminación".