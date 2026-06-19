Mérida exige más medios para la Guardia Civil ante el auge del narcotráfico y el crimen organizado

El Ayuntamiento de Mérida y las entidades locales han reclamado el refuerzo de los medios de los que dispone la Guardia Civil para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Así se recoge en una declaración institucional aprobado en el Pleno municipal a propuesta de Vox en la que se pide el refuerzo de los medios, la seguridad jurídica, el amparo legal y la capacidad operativa del cuerpo para el desempeño eficaz de sus funciones.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha sido el encargado de leer en la sesión plenaria de este jueves, 18 de junio, la medida suscrita por todos los grupos políticos representados en el consistorio. En este sentido, la declaración hace referencia a lo ocurrido en la mañana del pasado 8 de mayo cuando dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva iniciaron una persecución en alta mar contra una narcolancha, que acabó con la muerte de un capitán y un guardia civil, y un tercer agente herido. "Una actuación que evidencia la extraordinaria peligrosidad de la labor de la Guardia Civil frente al narcotráfico, el contrabando y las organizaciones criminales que operan en este ámbito", ha añadido.

Ante esta situación, el texto denuncia la carencia de medios suficientes para hacer frente a organizaciones criminales con medios "más potentes, violentos y agresivos", que ponen en riesgo la seguridad e integridad de los agentes. Asimismo, la Guardia Civil, en su misión de protección de la seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico, debe contar con efectivos suficientes, así como con vehículos, embarcaciones, equipos de protección, medios tecnológicos, sistemas de comunicación y recursos operativos adecuados a la gravedad de las amenazas a las que se enfrenta.

Además, se debe garantizar que todas las unidades dispongan de los medios materiales, el equipamiento táctico y operativo, el armamento reglamentario y la munición necesaria "para actuar con eficacia y seguridad", evitando que "los agentes se encuentren en inferioridad de medios frente a organizaciones criminales cada vez más violentas". La propuesta reclama una reforma legal necesaria para dar cobertura jurídica a agentes de unidades especiales, de modo que reciban el respaldo institucional adecuado y, cuando proceda, el reconocimiento público que merecen.

A su vez, subraya la igualdad de salarios entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente de la Guardia Civil, con otros cuerpos que desempeñan "funciones equivalentes", que les permite "asegurar una retribución plena, estable y permanente acorde con la responsabilidad, peligrosidad y el sacrificio al servicio".

Las casas-cuartel

Por otra parte, rechaza cualquier política de cierre o abandono de las casas-cuartel de la Guardia Civil en la España rural, al considerar que "han contribuido a fijar población, favorecer el arraigo de los agentes y sus familias y garantizar una presencia real y visible en los municipios".

"Es imprescindible conservar y dignificar las casas-cuartel necesarias para asegurar un alojamiento adecuado, proximidad institucional, capacidad operativa y una respuesta eficaz frente a la inseguridad, evitando que su cierre agrave la despoblación, la sensación de abandono y la pérdida de servicios esenciales en la España rural", añade.

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Finalmente, ha subrayado la necesidad de reconocer institucionalmente el servicio de la Guardia Civil, con un homenaje a quienes han perdido la vida o han resultado heridos en acto de servicio, así como el reconocimiento al Servicio Marítimo de la Guardia Civil por su labor en la lucha contra el narcotráfico.