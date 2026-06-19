Una mirandillana en Mérida cumple 100 años con 10 hijos, 21 nietos, 20 biznietos y 2 tataranietos

María Josefa Jiménez Fuertes es una emeritense nacida en Mirandilla. Llegó a Mérida con apenas 12 años y en la capital extremeña ha construido casi toda su vida, una trayectoria larga, arraigada y sostenida por una familia que habla por sí sola, con 10 hijos, 21 nietos, 20 biznietos y 2 tataranietos.

amiliares de la homenajeada, durante la visita institucional con motivo de su 100 cumpleaños en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Con motivo de su 100 cumpleaños, María Josefa ha recibido en su domicilio la insignia de la ciudad, el reconocimiento tradicional que el Ayuntamiento de Mérida entrega a los vecinos que alcanzan el siglo de vida. La visita institucional ha contado con la presencia del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y de la delegada de Mayores, Caty Alarcón Frutos.

Una vida unida a la ciudad

La entrega de esta distinción forma parte de las atenciones institucionales que el consistorio mantiene con los emeritenses que cumplen un siglo. En el caso de María Josefa Jiménez Fuertes, el reconocimiento ha servido también para poner en valor una trayectoria vital vinculada a Mérida desde la infancia y a la historia reciente de la localidad.

amiliares de la homenajeada, durante la visita institucional con motivo de su 100 cumpleaños en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Su centenario ha sido, además, una celebración familiar marcada por una descendencia numerosa que resume el paso de varias generaciones: 10 hijos, 21 nietos, 20 biznietos y 2 tataranietos. Una familia amplia alrededor de una mujer que llegó siendo niña a la capital extremeña y que ha cumplido 100 vueltas al sol rodeada del cariño de los suyos.