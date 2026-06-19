Trabajos de la calzada
Las obras vuelven a complicar el tráfico en pleno centro de Mérida: desvíos, cortes y calles afectadas
La Policía Local permitirá solo el acceso a residentes de la Rambla y San Juan y señalizará los itinerarios alternativos
La avenida de Extremadura de Mérida permanecerá cortada al tráfico desde el próximo lunes, 22 de junio, hasta el viernes, 26 de junio, en el tramo comprendido entre el aparcamiento de Santa Eulalia y la rotonda de la Torre debido a obras en la calzada, según ha informado la Policía Local.
Acceso solo para residentes
Desde la avenida de Extremadura en dirección a la Torre, solo se permitirá el acceso a los residentes de la Rambla y San Juan, que podrán entrar por esta calle en sentido inverso de circulación.
El tráfico procedente de las calles Almendralejo y Marquesa de Pinares mantendrá el sentido normal de circulación hacia la rotonda de la Torre. No obstante, no se permitirá el paso hacia la avenida de Extremadura, aunque sí hacia las calles Cardero, Marquesa de Pinares y Camilo José Cela.
Señalización viaria
La Policía Local instalará señalización viaria para informar de los accesos y de los itinerarios habilitados durante los días que duren los trabajos.
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