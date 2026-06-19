El primer chapuzón del verano llega a Mérida con tres piscinas abiertas al público

El primer chapuzón del verano ya puede darse en Mérida. Las piscinas municipales de los complejos polideportivos Guadiana (Nueva Ciudad) y La Argentina, junto a la piscina de Las Abadías, han abierto este viernes al público y han iniciado oficialmente la temporada estival de baño en la ciudad.

La campaña se prolongará hasta el 31 de agosto y ha comenzado con las mismas tarifas de entradas y abonos que el año pasado. La cuarta piscina municipal de verano, la del complejo polideportivo Diocles, en la Zona Sur, se incorporará durante el mes de julio, según la previsión municipal, cuando concluyan los trabajos de mejora que se están ultimando en la instalación.

Además, la piscina climatizada de La Argentina continuará abierta para la impartición de cursos de natación.

Apertura al público

El delegado de Deportes, Toni Marín, ha visitado este viernes la piscina de Las Abadías, una de las tres instalaciones que ya han quedado abiertas al público junto a Guadiana y La Argentina. El responsable municipal ha explicado que la fecha elegida coincide con el inicio de las vacaciones escolares y con la puesta a punto de los recintos.

Piscina municipal de Las Abadías, ya abierta al público para la temporada de verano. / Ayuntamiento de Mérida

"Hemos elegido este día como fecha idónea para la apertura, pensando en la idoneidad de las vacaciones escolares, con el gran trabajo técnico y de personal que supone; además se mantienen los precios de entradas y abonos de años anteriores".

Marín ha añadido que todas las instalaciones están adaptadas para personas con movilidad reducida.

Tres piscinas desde el arranque

La piscina del complejo polideportivo Guadiana, situada en la avenida de la Constitución, cuenta con una piscina olímpica de 50 metros, una piscina mediana y una piscina de chapoteo. Su horario será de 12.30 a 20.15 horas, aunque en agosto se irá reduciendo por la luz natural. El aforo será de 250 personas.

El complejo polideportivo La Argentina, en la avenida de los Estudiantes, dispone de una piscina de 25 metros y una piscina de chapoteo. Abrirá de 12.00 a 21.00 horas, también con reducción progresiva del horario en agosto, y tendrá un aforo de 150 personas.

Piscina municipal de Las Abadías, ya abierta al público para la temporada de verano. / Ayuntamiento de Mérida

La piscina de Las Abadías, ubicada en la calle Almendral, cuenta con una piscina de agua salada de 25 metros y una piscina de chapoteo. Su horario será de 12.00 a 21.00 horas, con el mismo ajuste previsto para el mes de agosto, y el aforo será de 150 personas.

Diocles se sumará en julio

La piscina del complejo polideportivo Diocles, situada en la calle Luis Buñuel, será la última en incorporarse a la temporada de baño. El Ayuntamiento prevé que pueda abrir al público durante el mes de julio, una vez finalicen los trabajos de mejora que se están completando en el recinto.

Cuando entre en servicio, la instalación contará con una piscina de 25 metros y una piscina de chapoteo. Su horario previsto será de 12.00 a 21.00 horas, con reducción progresiva en agosto por la luz natural, y tendrá un aforo de 150 personas.

Precios sin cambios

El Ayuntamiento ha mantenido los precios del año pasado para entradas y abonos. La entrada individual de adulto costará 3,15 euros, mientras que la entrada para niños y niñas de hasta 14 años será de 1,55 euros. El abono familiar mensual tendrá un precio de 94,30 euros.

Piscina municipal de Las Abadías, ya abierta al público para la temporada de verano. / Ayuntamiento de Mérida

El abono de 40 baños para adultos costará 83,80 euros, y el de niños y niñas de hasta 14 años, 36,70 euros. En el caso del abono de 20 baños, el precio para adultos será de 45,05 euros, mientras que el de menores de hasta 14 años será de 22 euros.

La entrada de un día permitirá salir del recinto y volver a acceder posteriormente, siempre que haya aforo disponible. En el caso del abono familiar, se garantiza el uso de la instalación para la que se haya adquirido. Este tipo de abono incluye al titular, cónyuge o pareja e hijos de hasta 16 años que formen parte de la unidad familiar. Además, el acceso de los menores de cuatro años queda incluido en el importe de la entrada del adulto que les acompañe.